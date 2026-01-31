Arranca en febrero tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 31 enero 2026
    Arranca en febrero tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo
    La inversión en seguridad continuará durante el presente año con el respaldo estatal. FOTO: CORTESÍA

Los nuevos elementos reforzaron el estado de fuerza de la Comisaría de Seguridad

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en los próximos días dará inicio la tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo, como parte de la estrategia para fortalecer el estado de fuerza y mantener la paz en la capital del estado.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix recordó que a principios de diciembre el alcalde Javier Díaz González encabezó la graduación de 100 nuevos elementos, quienes se incorporaron de inmediato a las labores operativas de la Comisaría. Destacó que este esfuerzo ha contado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

TE PUEDE INTERESAR: Ayuntamiento de Saltillo refuerza programa ‘Aquí andamos’

“En Saltillo, con el total respaldo del gobernador, se invirtieron el año pasado, de forma global, más de mil millones de pesos en seguridad para mantener la paz y la tranquilidad, y en este año se continuará la estrategia”, señaló Garza Félix.

El comisionado explicó que la formación de las y los cadetes se realiza bajo la modalidad de internamiento durante seis meses continuos, periodo en el que cursan materias como ética y responsabilidad policial, actuación policial en los procesos de investigación, técnicas y tácticas policiales, así como talleres para el desarrollo de habilidades, combinando clases teóricas y prácticas.

$!La capacitación de los cadetes dura seis meses bajo modalidad de internamiento.
La capacitación de los cadetes dura seis meses bajo modalidad de internamiento. FOTO: CORTESÍA

Añadió que la Academia trabaja con un modelo moderno de formación, enfocado en la proximidad social, la justicia cívica, el respeto a los derechos humanos y el apego a la legalidad, con el objetivo de contar con policías mejor preparados y comprometidos con la ciudadanía.

Por su parte, Diana Olivia Estrada Hernández, directora de la Academia de Policía de Saltillo, informó que la convocatoria para la cuarta generación ya se encuentra abierta, con fecha límite al 31 de marzo para la entrega de documentación y el proceso de postulación.

Las personas interesadas pueden solicitar mayor información o aclarar dudas comunicándose al teléfono de la Academia de Policía, (844) 402-09-71.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Pese a que la Ley lo obliga, actualmente no se aplica en Coahuila el examen práctico de manejo.

Coahuila, sin examen práctico de manejo y el teórico ‘regalado’: más de 8 mil lo reprueban
En razón de género... periodístico

En razón de género... periodístico
Citlalli Hernández anunció que la Secretaría de las Mujeres dialogará con autoridades de Coahuila y con congresos locales para evitar que la figura de violencia vicaria sea utilizada de manera incorrecta.

Coahuila: echarán abajo vinculación de Estela por violencia vicaria, afirma Citlalli Hernández

El productor y director saltillense Pedro Torres Castilla recibió la Presea Manuel Acuña 2025 el pasado 2 de diciembre.

Fallece Pedro Torres Castilla, productor saltillense galardonado con la Presea Manuel Acuña
true

Fiscalía de Nuevo León: aún debe ‘procurar justicia’
La presidenta de México, Claudia Sheinbaum negó que Ryan Wedding fuera capturado en México por fuerzas estadounidenses, al asegurar que se entregó “voluntariamente”.

¿Operativo o entrega? Una importante detención vuelve abrir el debate entorno el actuar de EU en México
true

A un paso de extinguirse el PAN en Coahuila
Cuando el día te está costando mucho trabajo, el café puede ofrecerte un reinicio.

¿El café puede realmente levantarte el ánimo?