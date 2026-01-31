Arranca en febrero tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo

La Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana informó que en los próximos días dará inicio la tercera generación de la Academia de Policía de Saltillo, como parte de la estrategia para fortalecer el estado de fuerza y mantener la paz en la capital del estado.

El comisionado Miguel Ángel Garza Félix recordó que a principios de diciembre el alcalde Javier Díaz González encabezó la graduación de 100 nuevos elementos, quienes se incorporaron de inmediato a las labores operativas de la Comisaría. Destacó que este esfuerzo ha contado con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas.

“En Saltillo, con el total respaldo del gobernador, se invirtieron el año pasado, de forma global, más de mil millones de pesos en seguridad para mantener la paz y la tranquilidad, y en este año se continuará la estrategia”, señaló Garza Félix.

El comisionado explicó que la formación de las y los cadetes se realiza bajo la modalidad de internamiento durante seis meses continuos, periodo en el que cursan materias como ética y responsabilidad policial, actuación policial en los procesos de investigación, técnicas y tácticas policiales, así como talleres para el desarrollo de habilidades, combinando clases teóricas y prácticas.