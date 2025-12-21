Arranca estrategia municipal para recuperar callejones en Saltillo
El objetivo es que estos espacios se utilicen de forma positiva y mejoren la calidad de vida de las familias
Al supervisar los trabajos que realizan las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” en el fraccionamiento Miguel Hidalgo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció la puesta en marcha de una estrategia integral para el rescate de los callejones, con el objetivo de que sean aprovechados de manera positiva y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.
Durante el recorrido, el edil explicó que estas acciones no solo contemplan la limpieza de los espacios, sino también la aplicación de pintura, la instalación de luminarias y el fortalecimiento de la participación ciudadana para la conservación de los callejones. Señaló que la colaboración entre autoridades y vecinos será clave para mantener estos lugares en buenas condiciones.
“El objetivo es que estos callejones sean utilizados de una buena forma por parte de la población; esto va a repercutir en una mayor calidad de vida de las familias que habitan esos sectores, ya que se mejora su entorno”, expresó Díaz González, al destacar que un espacio limpio, iluminado y cuidado genera mayor seguridad y convivencia.
El alcalde informó a los vecinos que la estrategia de mejora y rescate de callejones inicia con el que se localiza entre las calles 32 y 9 del fraccionamiento Miguel Hidalgo, como un proyecto piloto que podría replicarse en otras colonias de la ciudad.
Por su parte, el diputado local Álvaro Moreira Valdés resaltó la importancia de que la comunidad se apropie de estos espacios para evitar su uso indebido. Subrayó que cuando los vecinos se involucran en el cuidado de su entorno, se previenen problemáticas y se fortalece el tejido social.
“Estos callejones deben ser espacios cuidados por las y los vecinos; cuando la comunidad se apropia de ellos, se evita su mal uso y se mejora el entorno para todas las familias”, manifestó el legislador.
Habitantes de la colonia Miguel Hidalgo expresaron su disposición para sumarse a este proyecto y colaborar con las autoridades municipales en el mantenimiento de los callejones. Asimismo, aprovecharon la visita del alcalde para plantear diversas inquietudes relacionadas con su sector, mismas que fueron canalizadas a las áreas correspondientes del Ayuntamiento para su seguimiento y atención.