Arranca estrategia municipal para recuperar callejones en Saltillo

Al supervisar los trabajos que realizan las cuadrillas del programa “Aquí Andamos” en el fraccionamiento Miguel Hidalgo, el alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, anunció la puesta en marcha de una estrategia integral para el rescate de los callejones, con el objetivo de que sean aprovechados de manera positiva y contribuyan a mejorar la calidad de vida de las familias.

Durante el recorrido, el edil explicó que estas acciones no solo contemplan la limpieza de los espacios, sino también la aplicación de pintura, la instalación de luminarias y el fortalecimiento de la participación ciudadana para la conservación de los callejones. Señaló que la colaboración entre autoridades y vecinos será clave para mantener estos lugares en buenas condiciones.

TE PUEDE INTERESAR: Intensifican bacheo en el bulevar Valdés Sánchez y colonias del oriente de Saltillo

“El objetivo es que estos callejones sean utilizados de una buena forma por parte de la población; esto va a repercutir en una mayor calidad de vida de las familias que habitan esos sectores, ya que se mejora su entorno”, expresó Díaz González, al destacar que un espacio limpio, iluminado y cuidado genera mayor seguridad y convivencia.

El alcalde informó a los vecinos que la estrategia de mejora y rescate de callejones inicia con el que se localiza entre las calles 32 y 9 del fraccionamiento Miguel Hidalgo, como un proyecto piloto que podría replicarse en otras colonias de la ciudad.