Arranca hoy en Saltillo el festival “Memorias del Hábitat” con cine, mercadito y fandango

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    Arranca hoy en Saltillo el festival “Memorias del Hábitat” con cine, mercadito y fandango
    El festival se realiza de forma simultánea en sedes de México, Argentina, Bolivia, Colombia y Chile. REDES SOCIALES

La Facultad de Arquitectura de la UAdeC y Casa Tiyahui son las sedes de este encuentro latinoamericano; habrá proyecciones gratuitas hoy y el domingo 25

Saltillo vive hoy el arranque del Festival Latinoamericano de Cine y Hábitat “Memorias del Hábitat 2026”, un evento simultáneo en México, Argentina, Bolivia, Colombia y Chile que busca reflexionar sobre las formas de construir, cuidar y habitar el territorio a través del séptimo arte.

Organizado localmente por Liminal Taller de Arquitectura y Cine Pirata, el encuentro une dos espacios de la ciudad: el aula universitaria y el espacio comunitario de Casa Tiyahui, con el objetivo de acercar el cine a la comunidad y detonar conversaciones sobre la arquitectura y los saberes locales.

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CONSTRUIR EN COMÚN Y CUIDAR EL TERRITORIO

Este viernes 23 de octubre, las actividades están en marcha en la Facultad de Arquitectura de la UAdeC con el bloque “Construir en común”. En horarios de 10:00 a 11:30 y de 14:30 a 16:00 horas, se proyectan cortometrajes enfocados en la construcción colectiva y los saberes tradicionales.

Para el domingo 25, la jornada continuará en Casa Tiyahui bajo el eje “Cuidar también es habitar”. A partir de las 15:00 horas se instalará una mercadita; a las 18:00 se realizará la proyección de cortometrajes como “Estamos aquí”, “Hijas de la Pachamama” y “Epístola”; y a las 20:00 horas cerrará con un bailongo a cargo de Fandango en el Desierto.

UN ESPEJO DE LATINOAMÉRICA

La relevancia de este festival radica en su carácter internacional. Al realizarse de manera simultánea en distintas sedes del continente, permite contrastar las realidades y luchas por el territorio de comunidades en países como Argentina, Bolivia y Colombia, con las que se viven en el desierto coahuilense.

Todas las actividades son de entrada libre. Se invita a estudiantes, arquitectos, cinéfilos y al público en general a sumarse a este encuentro para compartir memorias, fortalecer vínculos e imaginar otras formas de habitar en común.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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