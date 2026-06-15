Arranca Javier Díaz construcción de techumbre en la Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, en Saltillo

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Saltillo
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    Arranca Javier Díaz construcción de techumbre en la Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, en Saltillo
    Autoridades dan el banderazo a esta construcción que responde a una solicitud de más de 30 años de la comunidad educativa. CORTESÍA

La obra fue seleccionada como proyecto ganador del programa Participa Saltillo en el sector surponiente de la ciudad

El alcalde Javier Díaz González dio inicio a la construcción de una techumbre en la Escuela Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, obra que resultó ganadora del programa Participa Saltillo en el sector surponiente de la ciudad y que atiende una petición planteada por la comunidad educativa durante más de tres décadas.

Con una inversión de 2.3 millones de pesos, el proyecto beneficiará de manera directa a más de mil 500 estudiantes de los turnos matutino y vespertino, quienes contarán con un espacio adecuado para el desarrollo de actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas.

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Durante el arranque de la obra, el presidente municipal destacó que la construcción de la techumbre contribuirá a fortalecer la infraestructura educativa y a mejorar las condiciones en las que se desarrollan las actividades escolares.

“Esta techumbre permitirá realizar actos cívicos, actividades deportivas, culturales y recreativas en mejores condiciones para nuestras alumnas y alumnos, fortaleciendo los espacios educativos y contribuyendo a una mejor calidad educativa”, señaló.

Javier Díaz informó además que, en el marco de la visita al plantel, se llevó a cabo una jornada del programa Amor en Movimiento, impulsado por el DIF Saltillo que preside Luly López Naranjo, mediante el cual se ofrecieron servicios gratuitos de salud, lentes, aparatos auditivos y atención bucal para la comunidad.

Por su parte, la contralora municipal, Patricia Peña Aguirre, destacó que la obra fue posible gracias al programa Participa Saltillo, mecanismo de participación ciudadana que permite a la población decidir proyectos prioritarios para sus sectores.

$!La directora de la Escuela Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, Mayra Edith Salazar García, agradeció al Gobierno Municipal.
La directora de la Escuela Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, Mayra Edith Salazar García, agradeció al Gobierno Municipal. CORTESÍA

“La construcción de esta techumbre demuestra que la participación ciudadana tiene resultados concretos. Fueron las y los ciudadanos quienes eligieron este proyecto y hoy vemos cómo esa decisión se convierte en una obra para beneficio de la comunidad escolar”, expresó.

La directora de la Escuela Secundaria Técnica Heroico Colegio Militar, Mayra Edith Salazar García, agradeció al Gobierno Municipal por concretar una obra que durante años fue solicitada por estudiantes, docentes y padres de familia, así como por la comunidad educativa del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica Jesús Alfonso Arreola Pérez.

“Esta obra representa mucho más que una estructura física; simboliza el compromiso con la educación y con el desarrollo integral de nuestros estudiantes. Brindará protección ante las inclemencias del tiempo y mayor seguridad para el desarrollo de las actividades escolares”, afirmó.

En representación del alumnado, Sara Valentina Valles Meza señaló que la techumbre permitirá contar con un espacio digno y funcional para la realización de actividades académicas, deportivas, culturales y recreativas.

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Tras la ceremonia de honores a la bandera, el alcalde realizó la entrega de material deportivo y didáctico para fortalecer las actividades escolares del plantel.

En el evento estuvieron presentes el diputado local Ángel Mahatma Sánchez Guajardo; el subsecretario de Educación Básica, Hugo Iván Lozano Sánchez; la regidora presidenta de la Comisión de Educación, Patricia Villarreal Cavazos; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres; y el director del turno vespertino de la Escuela Secundaria Técnica Jesús Alfonso Arreola Pérez, José Abraham Castro Sánchez.

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Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

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