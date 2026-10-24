¡Arranca la Hamburguesada de la Cruz Roja Saltillo!

La quinta edición de la tradicional Hamburguesada con Causa ya está en marcha en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo. Con un costo de 100 pesos, los asistentes pueden disfrutar de una hamburguesa, papas fritas y una bebida, en una jornada que busca recaudar fondos para apoyar a las familias más vulnerables de la región.

La venta se está llevando a cabo este sábado desde las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, o hasta agotar existencias. El pago debe realizarse en efectivo. La corporación mantiene a disposición el número de WhatsApp 844 869 0389.