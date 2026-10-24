¡Arranca la Hamburguesada de la Cruz Roja Saltillo!

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    ¡Arranca la Hamburguesada de la Cruz Roja Saltillo!
    Voluntarios y veteranos de la Cruz Roja preparan las hamburguesas durante la jornada de este sábado en las instalaciones de la delegación. REDES SOCIALES

Por 100 pesos, los asistentes reciben hamburguesa, papas y bebida; en su quinta edición, el evento busca superar las mil personas atendidas el año pasado y apoyar a familias vulnerables

La quinta edición de la tradicional Hamburguesada con Causa ya está en marcha en las instalaciones de la Cruz Roja Mexicana, Delegación Saltillo. Con un costo de 100 pesos, los asistentes pueden disfrutar de una hamburguesa, papas fritas y una bebida, en una jornada que busca recaudar fondos para apoyar a las familias más vulnerables de la región.

La venta se está llevando a cabo este sábado desde las 10:00 de la mañana y se extenderá hasta las 4:00 de la tarde, o hasta agotar existencias. El pago debe realizarse en efectivo. La corporación mantiene a disposición el número de WhatsApp 844 869 0389.

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BUSCAN SUPERAR LAS MIL PERSONAS

En su edición del año pasado, la Hamburguesada logró atender a mil personas. Para este 2026, los organizadores, encabezados por la Coordinación de Veteranos de la Cruz Roja, tienen la meta de superar esa cifra y llegar a más ciudadanos.

$!Los fondos recaudados en la Hamburguesada se destinan cada año a la entrega de cobijas e insumos para familias en situación vulnerable.
Los fondos recaudados en la Hamburguesada se destinan cada año a la entrega de cobijas e insumos para familias en situación vulnerable. REDES SOCIALES

Los fondos recaudados durante esta jornada se destinan a la labor humanitaria que realiza la delegación. Entre las acciones que se financian con estas aportaciones se encuentran la entrega de cobijas, insumos y apoyos directos a familias en situación vulnerable, además de la operación de los servicios de emergencia.

$!El evento se realiza este 24 de octubre con un costo de 100 pesos e incluye hamburguesa, papas y bebida.
El evento se realiza este 24 de octubre con un costo de 100 pesos e incluye hamburguesa, papas y bebida. REDES SOCIALES

Cabe destacar que, además de las compras directas, los ciudadanos pueden apoyar la causa a través de la venta en línea y la difusión del evento.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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