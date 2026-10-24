Rechaza base del IMSS el 8%; alistan trabajadores en Saltillo bloqueo en el periférico Luis Echeverría

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    Rechaza base del IMSS el 8%; alistan trabajadores en Saltillo bloqueo en el periférico Luis Echeverría
    Trabajadores del sector salud han mantenido protestas en la entidad para exigir mejores condiciones laborales y el abasto de medicamentos. FRANCISCO MUÑIZ

La base disidente se concentrará el 30 de octubre a las 10:00 horas a la altura de City Club; rechazan el aumento del 8% y exigen basificación, insumos y la destitución de funcionarios

Integrantes de la base del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Saltillo anunciaron un bloqueo vial en el periférico Luis Echeverría para el próximo viernes 30 de octubre, en rechazo al aumento salarial del 8 por ciento acordado entre la dirigencia sindical y el gobierno federal.

De acuerdo con la convocatoria difundida entre el personal, la cita es a las 10:00 de la mañana a la altura de City Club y Soriana. A diferencia de otras movilizaciones, en esta ocasión no realizarán una marcha.

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El plan consistirá en cerrar ambos sentidos de la circulación para visibilizar su lucha, y posteriormente replegarse a un solo carril. Solicitaron a los asistentes llevar gorras o paraguas para protegerse del sol y a la ciudadanía tomar vías alternas.

EXIGEN SALARIO DIGNO Y BASIFICACIÓN

Los inconformes mantienen su exigencia de un aumento directo del 10 por ciento al tabulador.

“Porque siguen queriendo disfrazar el aumento que a 8 por ciento, pero puro cuento, se va a concepto y no a salario”, señaló una de las trabajadoras inconformes.

Además del incremento salarial, la manifestación en Saltillo contempla demandas prioritarias como el abasto suficiente de insumos y medicamentos, la convocatoria a un congreso extraordinario, la basificación de los compañeros eventuales y el rechazo total a la llamada “Ley Mordaza”. Asimismo, exigen la destitución del doctor Olivos.

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A esta protesta se suman las acciones que realizará el personal de la Clínica 7 en Monclova y de las clínicas periféricas 8, 84, 85, 86 y 95, así como trabajadores de Frontera y Castaños. Un grupo de representantes viajará a la Ciudad de México para unirse a la movilización principal.

Los trabajadores advierten que no descartan escalar a un paro nacional de actividades si las autoridades federales y la representación sindical no reabren la negociación, tal como lo prometió la Federación.

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Sarah Estrada

Sarah Estrada

Reportera de Saltillo con experiencia en medios de radio, televisión y prensa digital desde el 2017. Ha sido reconocida con el Premio al Periodismo Cultural Armando Fuentes Aguirre y participado en diversas exposiciones, talleres y proyectos académicos relacionados con la comunicación, la historia y el arte.

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