Arranca repavimentación de la colonia Águila de Oro en Saltillo

Con una inversión cercana a 800 mil pesos, el Municipio de Saltillo inició trabajos de repavimentación en la calle Simón Bolívar, en la colonia Águila de Oro, en el tramo que va de Evaristo Madero a Vicente Rangel. Durante el arranque de obra, el alcalde Javier Díaz González, informó que estas acciones forman parte del programa anual de rehabilitación de vialidades, para el cual se contempla una inversión de 140 millones de pesos en distintos puntos de la ciudad.

“Lo más importante de todo esto es que todas las acciones y obras que emprendemos son con el apoyo del gobernador Manolo Jiménez Salinas y tienen como propósito mejorar la calidad de vida de la población”, comentó el edil. De acuerdo con la información, son 17 cuadrillas las que recorren la ciudad para realizar trabajos de mantenimiento y rehabilitación en vialidades primarias y al interior de colonias. El director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos, informó que en el caso de la calle Simón Bolívar, los trabajos incluyen rehabilitación profunda en las zonas que lo requieran, barrido de la superficie, aplicación de riego de liga y colocación de nueva carpeta asfáltica. Además, se anunció el compromiso de construir escaleras que conecten el barrio del Águila de Oro con el Mirador de Saltillo, con el objetivo de mejorar el acceso en la zona.

En representación de los habitantes del sector, Araceli de Jesús Ferrer López destacó la importancia de la obra para la comunidad. “Lo que hoy arranca no solo es una obra, sino la muestra de que nuestras peticiones sí llegan a los oídos de Javier Díaz González; le agradecemos que no se olvide de sectores emblemáticos de Saltillo como este de Águila de Oro”, afirmó.

Publicidad