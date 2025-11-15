Arranca séptimo Festival del Tamal y Atole Norteño en Saltillo

La mañana de este sábado, las Cocineras Tradicionales de Saltillo dieron inicio a la séptima edición del Festival del Tamal y el Atole Norteño, donde desde antes de las 11:00 horas comenzaron a servir tamales de recetas que forman parte de la gastronomía del norte del país, así como algunas innovaciones culinarias. TE PUEDE INTERESAR: Realizan limpieza profunda en banquetas del Centro de Saltillo

En la explanada de la Presidencia Municipal, los asistentes llegaron desde temprano para disfrutar el platillo típico en las mesas colocadas al centro del lugar, que conforme pasaron las horas, se llenaron de familias y visitantes dispuestos a probar diferentes preparaciones. Muchas familias aprovecharon su paso por el centro durante el Buen Fin para hacer una pausa y comer, mientras que otros llegaron directamente al festival al enterarse de la actividad.

Con once puestos instalados, las cocineras ofrecieron tamales de pollo, puerco, queso y frijoles, además de opciones en hoja de acelga y propuestas nuevas como los tamales de chicharrón de “La Ramos”, que se terminaron en las primeras horas. La oferta se acompañó con aguas frescas y atoles como el champurrado.

Para quienes gustan de un cierre dulce, se ofrecieron tamales de frutos rojos con queso crema, zarzamora y plátano con crema de avellanas. También se colocaron puestos con pan de pulque y dulces regionales. Además, para quienes querían variar también se ofrecieron antojitos mexicanos como enchiladas, gorditas, asado de puerco y flautas.