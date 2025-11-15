Arranca séptimo Festival del Tamal y Atole Norteño en Saltillo

Saltillo
/ 15 noviembre 2025
    Arranca séptimo Festival del Tamal y Atole Norteño en Saltillo
    Cocineras Tradicionales de Saltillo iniciaron la séptima edición del Festival del Tamal y el Atole Norteño, donde desde primeras horas compartieron recetas heredadas y nuevas propuestas culinarias con las familias asistentes. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

En un horario de 11:00 a 18:00 horas, las cocineras tradicionales ofrecerán una gran variedad de tamales este sábado y domingo

La mañana de este sábado, las Cocineras Tradicionales de Saltillo dieron inicio a la séptima edición del Festival del Tamal y el Atole Norteño, donde desde antes de las 11:00 horas comenzaron a servir tamales de recetas que forman parte de la gastronomía del norte del país, así como algunas innovaciones culinarias.

$!Para completar la experiencia, el Ballet Folklórico Maseua, La Gran Compañía y los imitadores del Instituto del Adulto Mayor animaron ambas jornadas con presentaciones artísticas que acompañaron el ambiente familiar del evento.
Para completar la experiencia, el Ballet Folklórico Maseua, La Gran Compañía y los imitadores del Instituto del Adulto Mayor animaron ambas jornadas con presentaciones artísticas que acompañaron el ambiente familiar del evento. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

En la explanada de la Presidencia Municipal, los asistentes llegaron desde temprano para disfrutar el platillo típico en las mesas colocadas al centro del lugar, que conforme pasaron las horas, se llenaron de familias y visitantes dispuestos a probar diferentes preparaciones.

Muchas familias aprovecharon su paso por el centro durante el Buen Fin para hacer una pausa y comer, mientras que otros llegaron directamente al festival al enterarse de la actividad.

$!El festival también integró antojitos mexicanos como enchiladas, gorditas y asado de puerco, convirtiendo el lugar en un corredor gastronómico que atrajo a quienes acudían al Centro durante el Buen Fin.
El festival también integró antojitos mexicanos como enchiladas, gorditas y asado de puerco, convirtiendo el lugar en un corredor gastronómico que atrajo a quienes acudían al Centro durante el Buen Fin. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Con once puestos instalados, las cocineras ofrecieron tamales de pollo, puerco, queso y frijoles, además de opciones en hoja de acelga y propuestas nuevas como los tamales de chicharrón de “La Ramos”, que se terminaron en las primeras horas. La oferta se acompañó con aguas frescas y atoles como el champurrado.

$!Las filas se multiplicaron conforme avanzó la mañana, mientras las cocineras ofrecían atoles tradicionales, aguas frescas y tamales dulces de frutos rojos, zarzamora y plátano con crema de avellanas.
Las filas se multiplicaron conforme avanzó la mañana, mientras las cocineras ofrecían atoles tradicionales, aguas frescas y tamales dulces de frutos rojos, zarzamora y plátano con crema de avellanas. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Para quienes gustan de un cierre dulce, se ofrecieron tamales de frutos rojos con queso crema, zarzamora y plátano con crema de avellanas. También se colocaron puestos con pan de pulque y dulces regionales.

Además, para quienes querían variar también se ofrecieron antojitos mexicanos como enchiladas, gorditas, asado de puerco y flautas.

$!En la explanada de la Presidencia Municipal, familias y visitantes llenaron las mesas para probar tamales de pollo, puerco, frijoles, queso y especialidades en hoja de acelga, además de los de chicharrón de “La Ramos”, que se agotaron temprano.
En la explanada de la Presidencia Municipal, familias y visitantes llenaron las mesas para probar tamales de pollo, puerco, frijoles, queso y especialidades en hoja de acelga, además de los de chicharrón de “La Ramos”, que se agotaron temprano. FOTO: FRANCISCO MUÑIZ/VANGUARDIA

Para animar el ambiente, ambos días se contará con la presentación del Ballet Folklórico Maseua, La Gran Compañía y el grupo de imitadores del Instituto del Adulto Mayor, quienes acompañarán la jornada con sus números artísticos.

Katya González

Reportera apasionada, desafiante y polifacética por naturaleza. Egresada de la Universidad Interamericana para el Desarrollo con experiencia en cobertura de política y locales.

