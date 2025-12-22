Arrasa fuego con vivienda de Saltillo

Consumido en cenizas terminó un domicilio, así como el automóvil de la familia que ahí vivía, la noche de este domingo en la calle Biznaga, dentro del fraccionamiento Portal de Agaves.

Durante la noche de este domingo, personal del Cuerpo de Bomberos acudió al fraccionamiento ubicado a un costado del penal, luego de que se recibieran varias llamadas al número de emergencias 911 reportando el incidente. Al llegar al lugar, encontraron el domicilio marcado con el número 125 de la calle mencionada, donde el cuarto de la planta alta se encontraba envuelto en llamas, al igual que el vehículo que estaba en la cochera.

Vecinos del sector intentaron sofocar el fuego; sin embargo, el esfuerzo fue inútil y fue necesario esperar el arribo de los bomberos, quienes iniciaron las labores para controlar y extinguir el incendio. Afortunadamente no se registraron personas lesionadas, solo cuantiosas pérdidas materiales. Una vez controlada la situación, arribó personal de Protección Civil para realizar la valoración de los daños.

Asimismo, deberán ser revisadas las viviendas aledañas al domicilio afectado, ya que la radiación del calor pudo haber ocasionado daños estructurales, por lo que la autoridad correspondiente llevará a cabo las inspecciones necesarias. Hasta el momento se desconocen las causas del siniestro, aunque no se descarta que haya sido provocado por un cortocircuito; será el peritaje el que determine el origen del incendio.