Consume fuego vivienda en Ramos Arizpe; investigan posible provocación

Durante la madrugada de este domingo, un incendio en una casa habitación provocó la movilización de cuerpos de emergencia en el municipio de Ramos Arizpe, sin que se reportaran personas lesionadas. El hecho dejó únicamente daños materiales, aunque las circunstancias en las que se originó el fuego permanecen bajo investigación.

La atención al reporte se realizó alrededor de las 02:00 horas, cuando se alertó sobre un siniestro en un domicilio ubicado en la esquina de las calles Chalco y Dainzú, en la colonia Analco. Al arribar al sitio, los elementos de auxilio detectaron que dentro y fuera del inmueble había una considerable acumulación de pedacería de madera, situación que facilitó la rápida propagación de las llamas.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo: Doblega inflación el encarecimiento de la vivienda en el último año

El fuego se extendió con rapidez debido a la presencia de estos materiales combustibles, lo que representó un riesgo para las viviendas cercanas. Sin embargo, tras las labores de control y combate, el incendio fue contenido sin que se registraran afectaciones a otros domicilios del sector.

De acuerdo con la información disponible, no hubo personas lesionadas ni intoxicadas por humo. Los daños se concentraron en la estructura de la vivienda afectada y en los objetos almacenados en el lugar, principalmente la madera acumulada tanto en el interior como en el exterior del domicilio.