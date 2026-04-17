Conductor termina en el camellón tras accidente, en Saltillo

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Saltillo
/ 17 abril 2026
    Conductor termina en el camellón tras accidente, en Saltillo
    El hombre dijo que un carro no le permitió el paso Ulises Martínez
    Conductor termina en el camellón tras accidente, en Saltillo
    Autoridades tomaron conocimiento del accidente Ulises Martínez

Solicitaron una grúa para retirar el vehículo y llevarlo al corralón municipal.

Encima de la cuchilla divisoria entre los carriles centrales y laterales del bulevar Emilio Arizpe de la Maza terminó un automovilista que no reaccionó a tiempo y, cuando lo hizo, ya era demasiado tarde.

Minutos después de las 2 de la tarde, personal de la Policía Municipal atendió el reporte de un accidente en los carriles con dirección al periférico, arribando en pocos minutos. Sobre la cuchilla, y sin poder moverse, se encontraba la camioneta Chevrolet Cheyenne, cuyo conductor, por fortuna, no presentaba lesión alguna.

El automovilista señaló que intentaba incorporarse a los carriles centrales, pero otro vehículo no se lo permitió, por lo que terminó siguiendo de frente sin poder evitarlo, llevándose también un señalamiento vial.

Las autoridades solicitaron una grúa para trasladar el vehículo a un corralón, en tanto se cubren los daños ocasionados ante el Ministerio Público correspondiente.

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