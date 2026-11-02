Arrolla su auto a sexagenaria cuando intentaba repararlo en Saltillo

Los hechos ocurrieron alrededor de las 13:00 horas, en las inmediaciones de la colonia María del Carmen Cabello, cuando la conductora detuvo su automóvil Ford Focus debido a una descompostura y descendió para revisar qué había ocurrido. Al colocarse frente a la unidad para intentar repararla, el vehículo comenzó a avanzar y pasó por encima de ella.

Una mujer de 66 años, identificada como Herminia “N”, terminó debajo de su propio vehículo luego de que este avanzara inesperadamente cuando intentaba revisar una falla mecánica, en las inmediaciones del puente de Felipe J. Mery, antes de llegar al periférico Luis Echeverría Álvarez, en Saltillo .

Personas que se encontraban en la parada de autobús ubicada en el sector se percataron de lo sucedido y acudieron para auxiliarla. Entre varios peatones lograron sacarla de debajo del automóvil y colocarla a un costado de la vialidad.

Posteriormente, los testigos solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911 para que acudieran los servicios médicos. Debido a que familiares llegaron en pocos minutos, también se solicitó una unidad privada.

Al lugar arribó una unidad de la Secretaría de Salud, cuyos paramédicos brindaron atención prehospitalaria a la mujer, quien presentaba lesiones derivadas del incidente.

Después de recibir los primeros auxilios, la afectada fue trasladada a las instalaciones de la Clínica 2 del IMSS para continuar con su atención médica, mientras las autoridades tomaban conocimiento de lo ocurrido.