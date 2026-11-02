Detienen en Monterrey a presunta banda dedicada al robo a cuentahabientes en Saltillo (video)

Cuatro personas, entre ellas dos mujeres, fueron detenidas en el centro de Monterrey luego de que presuntamente les encontraran 28 envoltorios con hierba con características similares a la mariguana. Además, son investigadas por su posible participación en una banda dedicada al robo de personas que retiran dinero de instituciones bancarias. Las detenciones ocurrieron durante la tarde, en dos intervenciones realizadas con cinco minutos de diferencia. La primera se registró a las 16:25 horas, en el cruce de Isaac Garza y Juan Álvarez, donde fueron interceptados tres ocupantes de un Chevrolet Aveo gris.

Los detenidos fueron identificados como Olga “N”, de 45 años, y Mauricio “N”, de 56, ambos originarios de Jalisco, así como César “N”, de 44 años, procedente de Ecatepec, Estado de México. Durante una revisión, presuntamente les localizaron 23 envoltorios con hierba verde. Cinco minutos después, a las 16:30 horas, fue detenida Victoria Berenice “N”, de 40 años, originaria de Tabasco, en el cruce de Venustiano Carranza y Madero. La mujer viajaba en un automóvil Geely Emgrand negro y llevaba cinco bolsas con una sustancia vegetal similar a la mariguana.

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De acuerdo con las investigaciones, los cuatro estarían relacionados con una agrupación que presuntamente ha cometido robos a cuentahabientes en Nuevo León y Coahuila. Entre los casos bajo investigación se encuentran tres hechos registrados en territorio coahuilense durante marzo, septiembre y octubre de 2026, además de otro ocurrido en la colonia Reforma, al oriente de Monterrey. El método que presuntamente utilizaban consistía en vigilar a personas que retiraban efectivo de los bancos y seguirlas hasta sus vehículos. Posteriormente, colocaban objetos puntiagudos en los neumáticos para provocar que perdieran aire y detener la marcha de las víctimas.

Cuando los conductores se estacionaban, otros integrantes se acercaban para advertirles sobre la supuesta falla y ofrecerles ayuda. Mientras aparentaban colaborar con el cambio de la llanta, aprovechaban para abrir alguna de las puertas y apoderarse del dinero que llevaban en el interior. Durante las intervenciones también fueron asegurados objetos presuntamente utilizados para cometer los robos, entre ellos inflallantas, desarmadores, pinzas, láminas de Michoacán y micas para placas de circulación. Los cuatro detenidos quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, que determinarán su posible participación en los hechos delictivos y su situación jurídica.

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