Se duerme con el cigarro en la mano y su casa se incendia, en Saltillo

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Saltillo
/ 26 marzo 2026
    Se duerme con el cigarro en la mano y su casa se incendia, en Saltillo
    El afectado perdió algunos de sus muebles en el incendio.
    Se duerme con el cigarro en la mano y su casa se incendia, en Saltillo

Todo por dormir con el cigarro encendido durante la tarde de este miércoles

Un hombre sufrió una leve intoxicación por inhalación de humo tras un incendio que él mismo ocasionó en su vivienda.

Alejandro N., de 40 años de edad, fue atendido por paramédicos de la Cruz Roja. Mencionó que durante la tarde se encontraba descansando en una habitación de su domicilio, ubicado en la calle Niños Héroes y Lucrecia Torri, en la colonia Pueblo Insurgente. Al encender un cigarro, se quedó dormido, descuido que por poco le cuesta la vida.

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El cigarro prendió fuego a la cama y, en cuestión de segundos, las llamas arrasaron con todo a su paso. El propio afectado no pudo sofocar el incendio, el cual se extendió hasta el baño, donde dañó el techo de teja. El reporte fue realizado de inmediato al sistema de emergencias 911, por lo que acudieron unidades de bomberos.

Los elementos lograron controlar el fuego, que consumió por completo ropa y muebles. Los daños ascienden a más de 30 mil pesos.

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