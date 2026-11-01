Arruina fiesta de Halloween al estrellar camioneta contra convivio familiar en Saltillo; deja dos heridos

El percance ocurrió sobre la avenida Fresnos, en su cruce con la calle Chopo, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Blazer, en color rojo, circulaba de sur a norte y presuntamente no se percató de que un vehículo se encontraba cerrando la vialidad para resguardar el convivio.

Lo que debía ser una noche de diversión familiar por Halloween terminó en momentos de angustia para vecinos de la colonia Zaragoza, en Saltillo , luego de que un aparatoso accidente irrumpiera en plena celebración.

Debido a la falta de precaución, el automovilista lo impactó por alcance y lo proyectó violentamente hacia el sitio donde la familia había organizado la fiesta de Halloween.

En segundos, el ambiente de alegría se transformó en gritos de alarma cuando la unidad fue lanzada contra los asistentes, quienes fueron sorprendidos por el fuerte golpe.

Como resultado, Ian de Jesús, de 18 años, y su abuelita María, de 62, resultaron lesionados, por lo que familiares y testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a ambos, determinando que sus lesiones ameritaban traslado a un hospital para una valoración más completa. Sin embargo, los afectados decidieron permanecer en el sitio para continuar con los trámites del accidente.

Mientras los presentes auxiliaban a las víctimas, el conductor de la Blazer aprovechó el desconcierto para huir a pie, dejando abandonada su camioneta.

La unidad quedó asegurada en el lugar como parte de los indicios para que las autoridades continúen con las investigaciones, logren identificar al presunto responsable y determinen las consecuencias legales.