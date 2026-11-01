Arruina fiesta de Halloween al estrellar camioneta contra convivio familiar en Saltillo; deja dos heridos

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Arruina fiesta de Halloween al estrellar camioneta contra convivio familiar en Saltillo; deja dos heridos
    El percance ocurrió en el cruce de la avenida Fresnos y la calle Chopo, en la colonia Zaragoza. MARTÍN ROJAS

Ian de Jesús, de 18 años, y María, de 62, recibieron atención de paramédicos; el conductor abandonó su Chevrolet Blazer en el lugar y escapó

Lo que debía ser una noche de diversión familiar por Halloween terminó en momentos de angustia para vecinos de la colonia Zaragoza, en Saltillo, luego de que un aparatoso accidente irrumpiera en plena celebración.

El percance ocurrió sobre la avenida Fresnos, en su cruce con la calle Chopo, cuando el conductor de una camioneta Chevrolet Blazer, en color rojo, circulaba de sur a norte y presuntamente no se percató de que un vehículo se encontraba cerrando la vialidad para resguardar el convivio.

Pierde la vida acuchillado por un compañero de trabajo en Saltillo; se encontraban tomando alcohol

Debido a la falta de precaución, el automovilista lo impactó por alcance y lo proyectó violentamente hacia el sitio donde la familia había organizado la fiesta de Halloween.

$!Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los afectados, quienes decidieron permanecer en el sitio.
Paramédicos de la Cruz Roja valoraron a los afectados, quienes decidieron permanecer en el sitio. MARTÍN ROJAS

En segundos, el ambiente de alegría se transformó en gritos de alarma cuando la unidad fue lanzada contra los asistentes, quienes fueron sorprendidos por el fuerte golpe.

Como resultado, Ian de Jesús, de 18 años, y su abuelita María, de 62, resultaron lesionados, por lo que familiares y testigos solicitaron el apoyo de los cuerpos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar y brindaron atención prehospitalaria a ambos, determinando que sus lesiones ameritaban traslado a un hospital para una valoración más completa. Sin embargo, los afectados decidieron permanecer en el sitio para continuar con los trámites del accidente.

Mientras los presentes auxiliaban a las víctimas, el conductor de la Blazer aprovechó el desconcierto para huir a pie, dejando abandonada su camioneta.

La unidad quedó asegurada en el lugar como parte de los indicios para que las autoridades continúen con las investigaciones, logren identificar al presunto responsable y determinen las consecuencias legales.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Halloween
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
true

Trapacerías y escándalos en la política nacional y comarcana
true

Saltillo: Nuestro pasado

true

Día de Muertos: una tradición que nos ayuda a sanar las ausencias
Uno de los retos en México es reducir costos de transacciones y ampliar la aceptación de pagos electrónicos.

Se aferran mexicanos al uso de efectivo, alerta especialista
Una nueva investigación realizó un análisis de la prevalencia y la mortalidad de la anorexia nerviosa y la bulimia nerviosa en 204 países entre 1990 y 2023, con proyecciones hasta 2050.

Nuevo estudio revela que el número de casos de anorexia y bulimia aumentaron más de un 70 % desde 1990 en el mundo
true

Mujeres: ¿Antes de casarse se procuró lencería y cosas con el propósito de afianzar el deseo de tu futuro esposo? ¿No había la seguridad de ese deseo?
Luis Ángel Luna Hernández y José Luis Luna Rosales, especialistas de LH Ópticos.

Salud visual: la importancia de una revisión optométrica para prevenir problemas de visión

Saúl “Canelo” Álvarez recuperó el campeonato mundial supermediano del CMB tras imponerse a Christian Mbilli en Arabia Saudita.

Canelo Álvarez vence a Christian Mbilli y recupera el campeonato mundial supermediano del CMB