Pierde la vida acuchillado por un compañero de trabajo en Saltillo; se encontraban tomando alcohol

Un hombre de 44 años perdió la vida a manos de un compañero de trabajo, luego de una discusión que sostuvieron mientras ingerían bebidas embriagantes en un domicilio localizado en el fraccionamiento Santa Fe de Agave, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando el hoy occiso, identificado como Javier, de 44 años, se encontraba con un grupo de amigos. De manera inesperada y al calor de las copas, David comenzó a buscar pleito con los presentes, situación que ocasionó que Javier lo enfrentara. Lamentablemente, durante la trifulca, el hombre de 44 años fue lesionado con un arma blanca.