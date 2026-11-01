Pierde la vida acuchillado por un compañero de trabajo en Saltillo; se encontraban tomando alcohol

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    Pierde la vida acuchillado por un compañero de trabajo en Saltillo; se encontraban tomando alcohol
    Los presentes trasladaron a Javier a las instalaciones de la Cruz Roja; sin embargo, ingresó sin signos vitales. MARTÍN ROJAS

Una discusión al calor de las copas entre compañeros terminó en tragedia, luego de que David presuntamente acuchillara a Javier, de 44 años, en un domicilio de Santa Fe de Agave

Un hombre de 44 años perdió la vida a manos de un compañero de trabajo, luego de una discusión que sostuvieron mientras ingerían bebidas embriagantes en un domicilio localizado en el fraccionamiento Santa Fe de Agave, en Saltillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 22:00 horas, cuando el hoy occiso, identificado como Javier, de 44 años, se encontraba con un grupo de amigos. De manera inesperada y al calor de las copas, David comenzó a buscar pleito con los presentes, situación que ocasionó que Javier lo enfrentara. Lamentablemente, durante la trifulca, el hombre de 44 años fue lesionado con un arma blanca.

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Al percatarse de lo sucedido, los presentes trasladaron de inmediato al lesionado a las instalaciones de la Cruz Roja; sin embargo, poco se pudo hacer, pues ingresó sin signos vitales, por lo que se confirmó su fallecimiento.

$!Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la Cruz Roja para entrevistarse con los testigos y recabar información sobre la agresión.
Elementos de la Fiscalía General del Estado acudieron a la Cruz Roja para entrevistarse con los testigos y recabar información sobre la agresión. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Fiscalía General del Estado se trasladaron a la institución para entrevistarse con los testigos. De esta manera, recabaron información que permitió identificar al presunto agresor, quien quedó detenido.

Tras concluir los trabajos periciales, se ordenó el levantamiento del cuerpo para posteriormente trasladarlo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley.

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