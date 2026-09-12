Arteaga: atropellan a dos traileros en Los Chorros; uno de ellos perdió la vida

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Saltillo
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    Arteaga: atropellan a dos traileros en Los Chorros; uno de ellos perdió la vida
    El área fue acordonada mientras personal de la Fiscalía realizaba las diligencias y el levantamiento del cuerpo. ULISES MARTÍNEZ

El segundo hombre se había detenido para auxiliar a su compañero por una falla mecánica; fue trasladado al Hospital General con lesiones graves

ARTEAGA, COAH.- Un hombre murió y otro resultó con lesiones graves luego de ser atropellados mientras realizaban labores mecánicas a un costado de la carretera federal 57, en el tramo Los Chorros, la mañana de este sábado.

José Adalberto Domínguez Chan, de 52 años y originario de Yucatán, detuvo el tráiler que conducía debido a una falla mecánica, alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 229, por lo que descendió de la unidad para revisarla.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/aseguran-diesel-en-operativo-carretero-en-parras-IB23442864

Herminio Ángeles Hernández, de 58 años y originario de Hidalgo, observó el tráiler detenido en el acotamiento y decidió parar para auxiliar a su compañero. Ambos comenzaron a revisar la unidad para tratar de solucionar la falla.

Por el lugar circulaba Santiago José Dávila Huerta, de 78 años, a bordo de una camioneta Volkswagen Teramont, quien, de acuerdo con el reporte de las autoridades, no se percató de la presencia de los dos hombres y los impactó con la parte frontal derecha de su vehículo.

$!Paramédicos acudieron al lugar para atender a los involucrados; uno de los hombres fue trasladado al Hospital General con lesiones graves.
Paramédicos acudieron al lugar para atender a los involucrados; uno de los hombres fue trasladado al Hospital General con lesiones graves. ULISES MARTÍNEZ

Tras el golpe, José Adalberto y Herminio cayeron sobre el pavimento. Testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias y al lugar acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales y de Protección Civil de Arteaga.

Los socorristas confirmaron que José Adalberto ya no contaba con signos vitales, mientras que Herminio fue estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital General para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

$!La camioneta Volkswagen presentó daños en la parte frontal derecha tras el accidente ocurrido en el tramo Los Chorros.
La camioneta Volkswagen presentó daños en la parte frontal derecha tras el accidente ocurrido en el tramo Los Chorros. ULISES MARTÍNEZ

El conductor de la camioneta logró detenerse metros adelante y fue valorado por paramédicos, aunque no requirió traslado a un hospital. Posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron para procesar el lugar y realizar el levantamiento del cuerpo.

$!Cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al kilómetro 229 de la carretera federal 57 tras el reporte del atropellamiento.
Cuerpos de emergencia y autoridades acudieron al kilómetro 229 de la carretera federal 57 tras el reporte del atropellamiento. ULISES MARTÍNEZ

La circulación permaneció cerrada mientras se desarrollaban las diligencias. Elementos de la Guardia Nacional tomaron conocimiento del accidente y el caso fue puesto a disposición del Ministerio Público para determinar responsabilidades.

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