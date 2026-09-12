Arteaga: atropellan a dos traileros en Los Chorros; uno de ellos perdió la vida

ARTEAGA, COAH.- Un hombre murió y otro resultó con lesiones graves luego de ser atropellados mientras realizaban labores mecánicas a un costado de la carretera federal 57, en el tramo Los Chorros, la mañana de este sábado. José Adalberto Domínguez Chan, de 52 años y originario de Yucatán, detuvo el tráiler que conducía debido a una falla mecánica, alrededor de las 11:00 horas, a la altura del kilómetro 229, por lo que descendió de la unidad para revisarla.

Herminio Ángeles Hernández, de 58 años y originario de Hidalgo, observó el tráiler detenido en el acotamiento y decidió parar para auxiliar a su compañero. Ambos comenzaron a revisar la unidad para tratar de solucionar la falla. Por el lugar circulaba Santiago José Dávila Huerta, de 78 años, a bordo de una camioneta Volkswagen Teramont, quien, de acuerdo con el reporte de las autoridades, no se percató de la presencia de los dos hombres y los impactó con la parte frontal derecha de su vehículo.

Tras el golpe, José Adalberto y Herminio cayeron sobre el pavimento. Testigos solicitaron apoyo a través del sistema de emergencias y al lugar acudieron paramédicos de Caminos y Puentes Federales y de Protección Civil de Arteaga. Los socorristas confirmaron que José Adalberto ya no contaba con signos vitales, mientras que Herminio fue estabilizado y posteriormente trasladado al Hospital General para recibir atención médica debido a la gravedad de sus lesiones.

El conductor de la camioneta logró detenerse metros adelante y fue valorado por paramédicos, aunque no requirió traslado a un hospital. Posteriormente quedó bajo custodia de las autoridades mientras se realizaban las diligencias correspondientes. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado acudieron para procesar el lugar y realizar el levantamiento del cuerpo.