Aseguran diésel en operativo carretero, en Parras
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Localizaron dos pipas con un total de 70 mil litros de diésel
Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión articulado con dos tanques de combustible que presuntamente transportaban hidrocarburo de procedencia ilícita, relacionado con el robo a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).
El aseguramiento ocurrió durante un operativo de revisión relacionado con el transporte de hidrocarburos, sobre la carretera Saltillo-Torreón, en el municipio de Parras de la Fuente.
Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas, en el kilómetro 128+900, en el tramo Puebla-La Esperanza, con dirección hacia Torreón.
Iván Rodrigo Salinas Guzmán, teniente de la Guardia Nacional, informó que durante el operativo se detuvo momentáneamente para una revisión un tractocamión Kenworth, color blanco, modelo 2014, con placas de circulación 82-BH-7T.
La unidad se encontraba acoplada a dos tanques que portaban rombos de identificación 1202, correspondientes al gasóleo de calefacción.
Tras realizar una inspección y verificar la documentación correspondiente, los elementos procedieron al aseguramiento del operador, identificado como Jorge Alberto N.
Bajo un dispositivo de seguridad, el detenido fue trasladado a la Subdelegación de la Fiscalía General de la República (FGR), donde se inició una carpeta de investigación por el delito de robo de hidrocarburos.
La situación legal del operador será definida durante las próximas horas de este sábado, conforme avancen las diligencias realizadas por la autoridad federal.