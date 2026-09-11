Aseguran diésel en operativo carretero, en Parras

Elementos de la Guardia Nacional aseguraron un tractocamión articulado con dos tanques de combustible que presuntamente transportaban hidrocarburo de procedencia ilícita, relacionado con el robo a ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El aseguramiento ocurrió durante un operativo de revisión relacionado con el transporte de hidrocarburos, sobre la carretera Saltillo-Torreón, en el municipio de Parras de la Fuente.

Los hechos se registraron alrededor de las 12:00 horas, en el kilómetro 128+900, en el tramo Puebla-La Esperanza, con dirección hacia Torreón.