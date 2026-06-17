Arteaga crea Unidad Enlace de Derechos Humanos

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Saltillo
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    Arteaga crea Unidad Enlace de Derechos Humanos
    Autoridades estatales y municipales formalizaron un convenio para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Arteaga. ARCHIVO

El acuerdo con la CDHEC impulsará coordinación institucional, capacitación a servidores públicos y respuesta más ágil a las quejas de la población

ARTEAGA, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y el Ayuntamiento de Arteaga formalizaron un convenio de colaboración para poner en marcha la Unidad Enlace de Derechos Humanos, una instancia que buscará acercar los servicios de orientación, atención y promoción de las garantías fundamentales a la ciudadanía del Pueblo Mágico.

El acuerdo fue suscrito durante una reunión encabezada por el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, y la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quienes destacaron la importancia de consolidar mecanismos de cooperación que permitan fortalecer la defensa y el respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal.

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Con esta nueva figura se pretende mejorar la coordinación entre ambas instituciones para atender de manera oportuna las necesidades de la población, facilitar el acceso a los servicios de la Comisión y consolidar una cultura de legalidad y respeto entre autoridades y habitantes.

IMPULSARÁN CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN CERCANA A LA POBLACIÓN

La Unidad Enlace trabajará en conjunto con la Primera Visitaduría Regional de la Región Sureste para canalizar y dar seguimiento a las quejas que presenten las y los ciudadanos, además de agilizar trámites relacionados con solicitudes de información y orientación sobre los mecanismos disponibles para la defensa de sus garantías.

El convenio también contempla el desarrollo de programas permanentes de capacitación dirigidos a personal del Ayuntamiento, corporaciones de seguridad y demás servidores públicos, con el propósito de fortalecer su actuación bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.

De igual forma, se prevé la realización de talleres, actividades de sensibilización y campañas informativas que permitan a la población conocer sus derechos, así como las vías institucionales para presentar denuncias o solicitar acompañamiento cuando consideren que han sido vulnerados.

En la firma del acuerdo participaron, además, la primera visitadora regional de la CDHEC, Claudia Yuvisela Facundo González; el director general del organismo, Enrique Flores; el representante del Enlace Municipal de Derechos Humanos, Enrique Ricardo Ramírez Zuno; integrantes del Cabildo y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.

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