Arteaga crea Unidad Enlace de Derechos Humanos
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El acuerdo con la CDHEC impulsará coordinación institucional, capacitación a servidores públicos y respuesta más ágil a las quejas de la población
ARTEAGA, COAH.- La Comisión de los Derechos Humanos del Estado de Coahuila (CDHEC) y el Ayuntamiento de Arteaga formalizaron un convenio de colaboración para poner en marcha la Unidad Enlace de Derechos Humanos, una instancia que buscará acercar los servicios de orientación, atención y promoción de las garantías fundamentales a la ciudadanía del Pueblo Mágico.
El acuerdo fue suscrito durante una reunión encabezada por el presidente de la CDHEC, José Ángel Rodríguez Canales, y la alcaldesa Ana Karen Sánchez Flores, quienes destacaron la importancia de consolidar mecanismos de cooperación que permitan fortalecer la defensa y el respeto de los derechos humanos en el ámbito municipal.
Con esta nueva figura se pretende mejorar la coordinación entre ambas instituciones para atender de manera oportuna las necesidades de la población, facilitar el acceso a los servicios de la Comisión y consolidar una cultura de legalidad y respeto entre autoridades y habitantes.
IMPULSARÁN CAPACITACIÓN Y ATENCIÓN CERCANA A LA POBLACIÓN
La Unidad Enlace trabajará en conjunto con la Primera Visitaduría Regional de la Región Sureste para canalizar y dar seguimiento a las quejas que presenten las y los ciudadanos, además de agilizar trámites relacionados con solicitudes de información y orientación sobre los mecanismos disponibles para la defensa de sus garantías.
El convenio también contempla el desarrollo de programas permanentes de capacitación dirigidos a personal del Ayuntamiento, corporaciones de seguridad y demás servidores públicos, con el propósito de fortalecer su actuación bajo un enfoque de respeto a los derechos humanos.
De igual forma, se prevé la realización de talleres, actividades de sensibilización y campañas informativas que permitan a la población conocer sus derechos, así como las vías institucionales para presentar denuncias o solicitar acompañamiento cuando consideren que han sido vulnerados.
En la firma del acuerdo participaron, además, la primera visitadora regional de la CDHEC, Claudia Yuvisela Facundo González; el director general del organismo, Enrique Flores; el representante del Enlace Municipal de Derechos Humanos, Enrique Ricardo Ramírez Zuno; integrantes del Cabildo y personal de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal.