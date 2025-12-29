Arteaga: derrapa tráiler, destroza camioneta y daña base de operaciones de Capufe

Saltillo
/ 29 diciembre 2025
    Arteaga: derrapa tráiler, destroza camioneta y daña base de operaciones de Capufe
    Tráiler impacta un vehículo familiar en la caseta Carbonera tras no alcanzar a frenar por la neblina. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

La neblina cerrada y el pavimento mojado complicaron la visibilidad en la zona, lo que generó afectaciones a la infraestructura y obligó al cierre parcial de la circulación

Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes en la caseta de cobro Carbonera, ubicada sobre la carretera federal 57, en los límites de los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe, luego de que el operador de un tráiler no alcanzara a frenar.

Pavimento mojado, neblina cerrada y exceso de velocidad, así como el desconocimiento de la vialidad, fueron los factores que originaron el accidente en el kilómetro 10 de la carretera Carbonera.

$!La Toyota Avanza resultó con daños tras ser golpeada por el tractocamión en la carretera 57.
La Toyota Avanza resultó con daños tras ser golpeada por el tractocamión en la carretera 57. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Conforme a los reportes del personal de la Guardia Nacional que tomó conocimiento del accidente, el operador del tractocamión de la empresa Transportes Bucios circulaba de Ramos Arizpe hacia Arteaga.

Al llegar a la caseta, debido a lo cerrado de la neblina, no se percató de la cercanía de la misma, por lo que intentó frenar, pero no logró hacerlo e impactó un vehículo Toyota Avanza, con placas del estado de Querétaro, en el cual viajaban dos adultos y un menor, quienes por fortuna no presentaron lesiones de consideración.

$!El percance dejó afectaciones en la base de operaciones de Capufe y mobiliario urbano.
El percance dejó afectaciones en la base de operaciones de Capufe y mobiliario urbano. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Tras el primer impacto, el vehículo continuó avanzando y dañó la base de operaciones de Capufe, el asta bandera y una jardinera, arribando al sitio personal de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente.

Aunque no existía riesgo alguno y a pesar de no ser encargados de accidentes viales, personal de la Policía de Protección Federal intentó evitar que se tomara conocimiento del siniestro por parte de los medios de comunicación que llegaron al lugar, retirándolos a más de 30 metros del área del accidente.

$!Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área para evitar otro accidente.
Elementos de la Guardia Nacional acordonaron el área para evitar otro accidente. FOTO: ULISES MARTÍNEZ

Finalmente, se realizaron las maniobras por parte de las grúas y se logró evitar un nuevo siniestro, trasladando los vehículos a un corralón, mientras las aseguradoras realizaban los reportes correspondientes para el convenio de los daños.

Temas


accidentes viales
Choques
Última hora Saltillo

Localizaciones


Arteaga
Ramos Arizpe

