Arteaga: derrapa tráiler, destroza camioneta y daña base de operaciones de Capufe

Un accidente vehicular se registró la tarde de este lunes en la caseta de cobro Carbonera, ubicada sobre la carretera federal 57, en los límites de los municipios de Arteaga y Ramos Arizpe, luego de que el operador de un tráiler no alcanzara a frenar. Pavimento mojado, neblina cerrada y exceso de velocidad, así como el desconocimiento de la vialidad, fueron los factores que originaron el accidente en el kilómetro 10 de la carretera Carbonera.

Conforme a los reportes del personal de la Guardia Nacional que tomó conocimiento del accidente, el operador del tractocamión de la empresa Transportes Bucios circulaba de Ramos Arizpe hacia Arteaga. Al llegar a la caseta, debido a lo cerrado de la neblina, no se percató de la cercanía de la misma, por lo que intentó frenar, pero no logró hacerlo e impactó un vehículo Toyota Avanza, con placas del estado de Querétaro, en el cual viajaban dos adultos y un menor, quienes por fortuna no presentaron lesiones de consideración.

Tras el primer impacto, el vehículo continuó avanzando y dañó la base de operaciones de Capufe, el asta bandera y una jardinera, arribando al sitio personal de la Guardia Nacional, quienes tomaron conocimiento del accidente. Aunque no existía riesgo alguno y a pesar de no ser encargados de accidentes viales, personal de la Policía de Protección Federal intentó evitar que se tomara conocimiento del siniestro por parte de los medios de comunicación que llegaron al lugar, retirándolos a más de 30 metros del área del accidente.