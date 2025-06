Arteaga refuerza medidas de seguridad ante temporada de lluvias y auge de senderismo

Ante el aumento de visitantes durante la temporada de lluvias y actividades al aire libre, el Gobierno Municipal de Arteaga ha reforzado las acciones en materia de seguridad, protección civil y ordenamiento territorial. Así lo dio a conocer la alcaldesa Ana Karen Sánchez, quien aseguró que, pese a las lluvias recientes, no se han registrado deslaves ni emergencias mayores en el municipio.

TE PUEDE INTERESAR: Saltillo, pieza clave en la red nacional de trenes de pasajeros

SIN DESLAVES NI DAÑOS TRAS LLUVIAS

La presidenta municipal informó que el pasado fin de semana se registraron precipitaciones constantes, especialmente en la zona serrana, sin que se presentaran incidentes de consideración. “Estuvimos monitoreando cada uno de los cañones, y afortunadamente no hubo ningún tipo de deslave”, explicó.

El único incidente relevante fue un accidente vial en el tramo de Los Chorros, atendido por las autoridades correspondientes.

En puntos críticos como el camino a La Pinalosa, donde son frecuentes los escurrimientos, se realizaron trabajos de limpieza preventiva y actualmente se encuentra en condiciones seguras para el tránsito.

LLAMADO A SENDERISTAS: ACUDIR CON GUÍAS CERTIFICADOS

La alcaldesa hizo un llamado a los senderistas y visitantes a no ingresar sin autorización a predios privados ni adentrarse en zonas de riesgo sin el acompañamiento de un guía especializado. “La recomendación es que acudan con un guía certificado; no se debe explorar por cuenta propia si no se conoce el terreno”, subrayó.

Sánchez agregó que varios propietarios han expresado su molestia por la invasión de terrenos para acampar o realizar actividades recreativas. En este sentido, personal de Protección Civil y Bomberos realiza recorridos de vigilancia, y en caso de solicitudes formales por parte de grupos organizados, se asigna personal de apoyo.

TE PUEDE INTERESAR: Empresarios de Coahuila piden gradualidad en reformas laborales y alertan sobre impacto internacional

Actualmente, el municipio no cuenta con un padrón oficial de senderistas, pero se trabaja desde el área de Turismo para regular esta actividad en coordinación con las direcciones de Seguridad Pública y Protección Civil.

CONTAMINACIÓN EN LA SIERRA: PIDEN LLEVARSE LA BASURA

Uno de los principales problemas reportados por autoridades y propietarios es la acumulación de basura que dejan los visitantes. “Suelen dejar los residuos en las orillas de las carreteras o dentro de la sierra. Pedimos que utilicen los puntos de recolección, o mejor aún, que se lleven su basura de regreso”, expresó la alcaldesa, al enfatizar el daño ambiental que esto representa.