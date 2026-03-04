Arteaga: Se vuelca por mala distribución de carga
Rollos de acero dañan barda perimetral de empresa en la que hace algunas semanas cayó una avioneta
Una vez más la empresa MatcorMatsu, ubicada en Arteaga, fue blanco de un accidente la tarde de este miércoles, pero por fortuna en esta ocasión no fue un avión que le cayó encima, pero sí unos rollos que salieron de un tráiler volcado derribaron parte de su barda perimetral.
El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, movilizándose al lugar del accidente bomberos de Ramos Arizpe, quienes atendieron al operador de la unidad, el cual tras ser valorado se quedó en el sitio.
Comentó Wenceslao Ayala Esparza, de 53 años, que la plataforma donde llevaba rollos de acero comenzó a moverse y ya llegó el punto que no pudo controlarla, lo que hizo que saliera de la carretera a su lado derecho, en dirección de Arteaga a Ramos Arizpe.
Los rollos se desprendieron de la plataforma y salieron disparados rumbo a la empresa que hace unos meses tuvo un accidente con una avioneta y que aún no se le pagan los daños.
El conductor tras su valoración se determinó con lesiones leves, quedándose en el lugar del accidente, esperando a la aseguradora y un representante de la empresa para que se determinaran los daños y pagar por estos.
Elementos de la Policía del Estado fueron los encargados de tomar conocimiento del accidente y solicitar las grúas para levantar el vehículo y llevar este a un corralón donde permanecerá hasta que se paguen los daños a la empresa y a la vialidad estatal.