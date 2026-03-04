Arteaga: Se vuelca por mala distribución de carga

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 4 marzo 2026
    Arteaga: Se vuelca por mala distribución de carga
    El peso de la carga venció la caja del tráiler, que finalmente volcó a un lado de la empresa MatcorMatsu. ULISES MARTÍNEZ

Rollos de acero dañan barda perimetral de empresa en la que hace algunas semanas cayó una avioneta

Una vez más la empresa MatcorMatsu, ubicada en Arteaga, fue blanco de un accidente la tarde de este miércoles, pero por fortuna en esta ocasión no fue un avión que le cayó encima, pero sí unos rollos que salieron de un tráiler volcado derribaron parte de su barda perimetral.

El accidente ocurrió minutos antes de las 15:00 horas, movilizándose al lugar del accidente bomberos de Ramos Arizpe, quienes atendieron al operador de la unidad, el cual tras ser valorado se quedó en el sitio.

TE PUEDE INTERESAR: Se quita la vida joven de 29 años en Ramos Arizpe; su hermano realizó el hallazgo

$!Los rollos de acero dañaron la barda perimetral de la empresa MatcorMatsu.
Los rollos de acero dañaron la barda perimetral de la empresa MatcorMatsu. ULISES MARTÍNEZ

Comentó Wenceslao Ayala Esparza, de 53 años, que la plataforma donde llevaba rollos de acero comenzó a moverse y ya llegó el punto que no pudo controlarla, lo que hizo que saliera de la carretera a su lado derecho, en dirección de Arteaga a Ramos Arizpe.

Los rollos se desprendieron de la plataforma y salieron disparados rumbo a la empresa que hace unos meses tuvo un accidente con una avioneta y que aún no se le pagan los daños.

$!A pesar de lo aparatoso del percance, el chofer resultó ileso.
A pesar de lo aparatoso del percance, el chofer resultó ileso. ULISES MARTÍNEZ

El conductor tras su valoración se determinó con lesiones leves, quedándose en el lugar del accidente, esperando a la aseguradora y un representante de la empresa para que se determinaran los daños y pagar por estos.

Elementos de la Policía del Estado fueron los encargados de tomar conocimiento del accidente y solicitar las grúas para levantar el vehículo y llevar este a un corralón donde permanecerá hasta que se paguen los daños a la empresa y a la vialidad estatal.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Policía
Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
De izquierda a derecha: el sargento Declan Coady, la sargento de primera clase Nicole Amor, el capitán Cody Khork y el sargento de primera clase Noah Tietjens.

Soldados de EU fallecidos en la guerra de Irán, son recordados como padres y reservistas dedicados
Vecinos denuncian manejo inadecuado de basura en la calle Bravo, lo que genera dispersión de desechos por animales.

Saltillo: ‘no se puede dormir’, piden vecinos del Centro cierre de bares por ruido
Una bandera iraní se coloca entre las ruinas de una comisaría atacada el lunes durante la campaña militar estadounidense-israelí en Teherán, Irán, el martes 3 de marzo de 2026.

La arriesgada guerra por elección de Trump en Irán

true

Gas natural: sólo estamos dejando ir las oportunidades
México presentó la demanda tras los hechos del 5 de abril de 2024.

Se alarga pleito México-Ecuador: CIJ autoriza nueva ronda de alegatos por asalto a embajada en 2024
Autoridades trabajan en las obras que acompañan el proyecto ferroviario y preparan la infraestructura necesaria para su llegada.

Prevén pasos a desnivel por tren de pasajeros; revisan impacto en colonias de Saltillo
El pequeño cumplió su sueño de ser un elemento de la Guardia Nacional.

El pequeño Ian cumple su sueño de ser elemento de la Guardia Nacional Honorario en Piedras Negras
Apenas el 13.5 por ciento de quienes operan tractocamiones en el País, son mujeres.

Coahuila: Autotransporte de carga enfrenta reto de inclusión femenina