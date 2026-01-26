Artistas de Saltillo llenan de creatividad la colonia La Fragua

Gracias al programa municipal “Ruta Más Creativa”, cientos de ciudadanas y ciudadanos han tenido la oportunidad de acercarse al arte urbano y conocer de primera mano el talento de artistas saltillenses, a través de actividades que promueven la cultura, la expresión artística y la convivencia comunitaria.

Con el impulso y respaldo del alcalde Javier Díaz González, a la fecha se han realizado 19 ediciones de este programa en distintas colonias y espacios públicos rehabilitados mediante la estrategia “Activa Tu Parque”, entre ellos Mirasierra, Saltillo 2000, Roma, Brisas Poniente y La Fragua. Asimismo, la Ruta Más Creativa ha llegado a espacios emblemáticos del Centro Histórico como la Plaza Nueva Tlaxcala, la Alameda de Zaragoza y Paseo Capital.

El programa también ha formado parte de eventos especiales como el 15 Aniversario de la Ruta Recreativa y el Festival Saltillo Electrónico, dentro del FINA 2025, ampliando su alcance y fortaleciendo la oferta cultural de la ciudad.

A través de la Ruta Más Creativa, la ciudadanía tiene la oportunidad de presenciar cómo artistas urbanos intervienen lienzos desde cero, además de conocer el proceso creativo que implica cada obra. En estas actividades han participado alrededor de 40 artistas urbanos, entre los que destacan Ineer, Dasy, Kabo, Doser, Koter, Ang, Phase, Nare, Sonem, Herok, Bear, Shek, Huck, Flak, Icone, Sekon, Beta, Freak, Pher y Pear, entre otros.

De manera especial, niñas y niños han sido parte fundamental del programa, ya que participan en la elaboración de grafitis con su nombre en hojas de máquina y aprenden diversas técnicas básicas para desarrollar esta expresión artística por sí mismos.