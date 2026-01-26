Artistas de Saltillo llenan de creatividad la colonia La Fragua

Saltillo
/ 26 enero 2026
    Artistas de Saltillo llenan de creatividad la colonia La Fragua
    La ciudadanía puede observar el proceso creativo de artistas urbanos al intervenir lienzos desde cero. FOTO: CORTESÍA

Las actividades se han llevado a distintas colonias y espacios rehabilitados de ‘Activa Tu Parque’

Gracias al programa municipal “Ruta Más Creativa”, cientos de ciudadanas y ciudadanos han tenido la oportunidad de acercarse al arte urbano y conocer de primera mano el talento de artistas saltillenses, a través de actividades que promueven la cultura, la expresión artística y la convivencia comunitaria.

Con el impulso y respaldo del alcalde Javier Díaz González, a la fecha se han realizado 19 ediciones de este programa en distintas colonias y espacios públicos rehabilitados mediante la estrategia “Activa Tu Parque”, entre ellos Mirasierra, Saltillo 2000, Roma, Brisas Poniente y La Fragua. Asimismo, la Ruta Más Creativa ha llegado a espacios emblemáticos del Centro Histórico como la Plaza Nueva Tlaxcala, la Alameda de Zaragoza y Paseo Capital.

El programa también ha formado parte de eventos especiales como el 15 Aniversario de la Ruta Recreativa y el Festival Saltillo Electrónico, dentro del FINA 2025, ampliando su alcance y fortaleciendo la oferta cultural de la ciudad.

A través de la Ruta Más Creativa, la ciudadanía tiene la oportunidad de presenciar cómo artistas urbanos intervienen lienzos desde cero, además de conocer el proceso creativo que implica cada obra. En estas actividades han participado alrededor de 40 artistas urbanos, entre los que destacan Ineer, Dasy, Kabo, Doser, Koter, Ang, Phase, Nare, Sonem, Herok, Bear, Shek, Huck, Flak, Icone, Sekon, Beta, Freak, Pher y Pear, entre otros.

De manera especial, niñas y niños han sido parte fundamental del programa, ya que participan en la elaboración de grafitis con su nombre en hojas de máquina y aprenden diversas técnicas básicas para desarrollar esta expresión artística por sí mismos.

Han participado alrededor de 40 artistas urbanos locales en las diferentes ediciones. FOTO: CORTESÍA

La Ruta Más Creativa también ha integrado expresiones musicales urbanas, con la participación de artistas de rap, trap y reggaetón como Bizor, XVII, MZ, Tanta Tinta, Pat Galo, Kratoz Aborixen, Pacnash y Antwan, así como exponentes de la improvisación o freestyle, entre ellos Kratos, Eren, Haze, DR, Solar, CJ y Hakko.

La edición más reciente del programa se llevó a cabo en la Plaza El Minero, ubicada en la colonia La Fragua, al norponiente de la ciudad. Finalmente, el Instituto Municipal de Cultura invitó a la ciudadanía a mantenerse atenta a las carteleras mensuales publicadas en sus redes sociales, para conocer las próximas ediciones de la Ruta Más Creativa y asistir en familia.

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

