Artistas urbanos y Municipio de Saltillo buscan acuerdos para regular su actividad en cruceros

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    Artistas urbanos y Municipio de Saltillo buscan acuerdos para regular su actividad en cruceros
    Mauricio Adán Benítez planteó compromisos de seguridad y limpieza para regular el trabajo de artistas en cruceros. REDES SOCIALES

Tras las restricciones que han enfrentado para trabajar en distintos puntos de la ciudad, presentaron al Ayuntamiento una propuesta de compromisos y solicitaron reglas claras para desarrollar su actividad de manera ordenada y segura

Artistas urbanos de Saltillo y autoridades municipales avanzaron en el diálogo para buscar alternativas que permitan el desarrollo de esta actividad en espacios públicos, luego de las restricciones que integrantes del gremio han señalado para poder trabajar en cruceros de la ciudad.

Mauricio Adán Benítez informó que los artistas presentaron al Gobierno Municipal un documento con una serie de propuestas y compromisos, con el objetivo de que su actividad sea reconocida y pueda realizarse bajo un esquema de colaboración con las autoridades.

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Entre los compromisos planteados se encuentran respetar los tiempos de los semáforos, retirarse de las áreas de circulación cuando cambie la luz a verde y evitar poner en riesgo a automovilistas, motociclistas, ciclistas, peatones y a los propios artistas. También se comprometieron a mantener limpios los espacios donde trabajan, tener una conducta respetuosa con la ciudadanía y las autoridades, así como impulsar que los integrantes del gremio cuenten con algún tipo de cobertura médica para atender posibles accidentes derivados de su actividad.

Los artistas plantearon además la necesidad de establecer un procedimiento ante reportes o quejas, de manera que los señalamientos puedan ser respaldados por elementos objetivos y que los involucrados tengan oportunidad de conocer las acusaciones y presentar su versión antes de que se les impida continuar trabajando.

Dentro de sus propuestas también incluyeron acciones de carácter social, mediante presentaciones, talleres e intervenciones artísticas en orfanatos, asilos, hospitales, centros del DIF y otros espacios que atiendan a población vulnerable.

Asimismo, solicitaron que su actividad no sea restringida por sus opiniones personales o por su participación en manifestaciones pacíficas, al considerar que debe respetarse su libertad de expresión mientras desarrollen su trabajo dentro del marco de la ley.

Por su parte, el Gobierno Municipal de Saltillo confirmó este jueves que recibió el documento presentado por un grupo de artistas urbanos y señaló que dará seguimiento a los planteamientos. Indicó que existe disposición para encontrar alternativas que permitan apoyar a quienes desarrollan esta actividad, privilegiando el orden, la seguridad y el respeto a la ciudadanía. También informó que mantendrá comunicación con los artistas urbanos para escuchar sus inquietudes, revisar sus propuestas y avanzar mediante el diálogo en la construcción de acuerdos.

Benítez señaló en sus redes sociales que, tras el encuentro, se prevé una nueva mesa de diálogo en la que participarán representantes de Cultura, así como de las secretarías de Seguridad y de Tránsito Municipal, con la intención de trabajar de manera conjunta. El artista agradeció al alcalde Javier Díaz y al Ayuntamiento por la atención a sus planteamientos y manifestó su disposición para colaborar con las autoridades.

La situación comenzó a hacerse pública en julio, cuando Benítez denunció que elementos de la Policía Municipal le habían solicitado retirarse de distintos cruceros donde realizaba actos de malabarismo y equilibrio, actividad que, según explicó entonces, representa una de sus principales fuentes de ingresos.

La normativa municipal establece restricciones para realizar actividades en la vía pública sin autorización o que puedan representar riesgos para quienes transitan por estos espacios, mientras que los artistas buscan que su actividad pueda desarrollarse bajo reglas claras y con medidas que permitan reducir esos riesgos.

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Sergio Soto

Sergio Soto

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), con formación técnica en artes, y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas con enfoque social, sistema de salud y salud mental, así como historias que visibilizan problemas de interés público o que buscan inspirar a la comunidad.

Ha tenido experiencia como docente en instituciones educativas de nivel preescolar, primaria y preparatoria, impartiendo talleres o clases de artes, español e inglés; además de ser aficionado a los videojuegos, las series y el cine.

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