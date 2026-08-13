Saltillo: piden participación vecinal en decisiones de desarrollo urbano, obras y medio ambiente

La Organización de Vecinas y vecinos de Saltillo reiteró su exigencia de que los habitantes de las colonias sean tomados en cuenta en las decisiones que se toman en Saltillo en materias como desarrollo urbano y medio ambiente. Fue la mañana de este jueves cuando integrantes de la organización entregaron a Francisco Saracho Navarro, secretario del Ayuntamiento, el documento “Saltillo Frente a la Realidad: Un análisis y perspectivas académico-vecinal”.

Este plantea una propuesta que busca aportar una visión amplia sobre el desarrollo de la ciudad y el papel que deben tener las vecinas y los vecinos en las decisiones que transforman su entorno. Asimismo, expone una idea que la organización calificó como “fundamental”: “la participación vecinal no debe limitarse a señalar problemas una vez que éstos se presentan, sino formar parte de la planeación, las decisiones y la gobernanza de la ciudad”. A través de redes sociales, la organización sostuvo que la participación ciudadana constituye un derecho humano y que debe ser significativa, inclusiva, accesible y continua. Para ello, tomó como referencia lineamientos de la Organización de las Naciones Unidas, la Nueva Agenda Urbana y otros instrumentos relacionados con los derechos humanos, el desarrollo urbano y el ordenamiento territorial. La propuesta parte del reconocimiento de que quienes habitan una colonia tienen conocimiento directo de las transformaciones de su entorno y, por ello, su participación debe ser considerada como un componente esencial de las decisiones públicas. “‘Saltillo Frente a la Realidad’ plantea, finalmente, una discusión de mayor alcance: qué ciudad queremos construir y cómo deben tomarse las decisiones sobre su futuro”, expuso el colectivo. De acuerdo con la organización, el documento fue elaborado con la participación de habitantes de más de 16 colonias, así como asociaciones, comités, representantes de cuadras y académicos. Entre los grupos participantes mencionó a la Asociación de Vecinas y Vecinos Defensores del Nogal, Residentes de Lomas de Lourdes y Vecinos del Parque, así como al Consejo Cívico de Instituciones de Coahuila. También participaron habitantes de las colonias Jardín, Jardín Oriente, Los Ángeles, Parque, Brisas Poniente, La Hibernia, La Salle, Los Pinos, Lomas de Lourdes, Privadas de Santiago, Código 25000, Latinoamericana, Alpes, Cumbres y fraccionamiento El Álamo. RUTA DE TRABAJO CON AYUNTAMIENTO Ante la exposición de la propuesta, Saracho Navarro planteó establecer una ruta de trabajo que permita revisar los planteamientos contenidos en el documento con las distintas áreas de la administración municipal.

La propuesta contempla la participación de las direcciones de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente, con el objetivo de analizar los siete ejes del documento, revisar los temas correspondientes a cada dependencia y avanzar en la construcción de acuerdos y líneas de trabajo. Armando López Romero, representante de la Organización de Vecinas y Vecinos de Saltillo, reconoció la disposición del Ayuntamiento para abrir este espacio de diálogo y señaló que el planteamiento vecinal busca construir, no solamente cuestionar. “No se trata únicamente de venir a decir cuáles son los problemas de Saltillo. Estamos poniendo sobre la mesa una visión, propuestas y siete ejes que consideramos fundamentales para el futuro de nuestra ciudad. Queremos que este documento sea el punto de partida para trabajar con las distintas áreas del Ayuntamiento y encontrar soluciones”, señaló. López Romero destacó que la propuesta de establecer una ruta con Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Medio Ambiente permite llevar la discusión a un nivel más amplio y generar acuerdos concretos. PLANTEAN SIETE EJES El documento entregado este jueves al Ayuntamiento presenta siete ejes de análisis y trabajo que concentran algunas de las principales preocupaciones y propuestas de la organización: 1.- La recuperación y protección de las áreas verdes, como elementos fundamentales para la calidad de vida y el equilibrio ambiental de la ciudad.

2.- El agua, como requerimiento esencial y como fuerza destructora, abordando tanto la necesidad de garantizar este recurso como los efectos que puede generar su manejo inadecuado y los fenómenos asociados al agua. 3.- La gentrificación que modifica el tejido social, ante los procesos de transformación urbana que pueden desplazar o alterar las dinámicas de las comunidades y colonias. 4.- Las construcciones de riesgo, con la necesidad de revisar el impacto y las condiciones de determinados desarrollos y obras dentro de la ciudad. 5.- La contaminación ambiental y de ruido, como factores que inciden directamente en el bienestar y la calidad de vida de quienes habitan Saltillo. 6.- El desarrollo sustentable e incluyente, como una visión que permita conciliar crecimiento urbano, protección ambiental, infraestructura y bienestar social. 7.- La movilidad, como uno de los grandes retos de una ciudad en crecimiento y como elemento indispensable para garantizar una mejor calidad de vida. “El objetivo es uno: defender nuestro hábitat y contribuir, desde la participación vecinal, a construir un Saltillo más habitable, sostenible, incluyente y participativo”, concluyó la organización.