Asegura Jaime Maussan que ‘aparente esfera’ flotó sobre Saltillo

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    Asegura Jaime Maussan que ‘aparente esfera’ flotó sobre Saltillo
    La esfera es similar a la que presuntamente habría flotado en Saltillo en 2025. CORTESÍA

Usuarios en Instagram cuestionaron la veracidad del video, incluso asegurando que se trata de un globo aerostático

La tarde de este jueves, la personalidad de la televisión mexicana Jaime Maussan afirmó en redes sociales que en Saltillo flotó una “aparente esfera”.

El ufólogo publicó en sus cuentas de Facebook e Instagram un video que aseguró le fue enviado tomado desde un vehículo en el que se aprecia como el cruce de las calles Abasolo y Ramón Corona.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/ovnis-en-saltillo-jaime-maussan-difunde-avistamiento-de-esfera-voladora-en-derramadero-GP16911456

El video que dura cerca de 20 segundos exhibe lo que parece ser una esfera plateada en el cielo, no se detectan cables, hilos o algún objeto que pudiera sostenerla. Además el periodista incluyó una edición del video en que acerca y hace más lenta la toma de la esfera.

“Mientras esperaba el cambio del semáforo, un testigo captó una aparente esfera sobre el cielo de Saltillo, Coahuila. El objeto quedó registrado en video y se suma a los recientes reportes de esferas observadas en distintas partes de México”, expuso Maussan.

Hasta la tarde de este viernes, el video en Facebook sumaba cerca de 8 mil 700 visualizaciones, 369 reacciones y 22 comentarios. En general los comentarios hicieron referencia a la carrera y el trabajo de Maussan más que al presunto fenómeno en Saltillo.

“Guao como pueden ser tóxicas”, comentó José Manuel Perea y “Wow se ve clarita”, dijo Wanda Arroyo a través de la mencionada red social.

En Instagram, los comentarios se dieron cuestionando la veracidad del video. “Otro video de pésima calidad” dijo Omar Castillo Cruz y “Globo aerostático!!” comentó Eudel Hernández.

MISMO FENÓMENO, PERO EN 2025

En agosto de 2025, el mismo estudioso del fenómeno OVNI, Jaime Maussan viralizó el avistamiento de un diminuto artefacto volador en las inmediaciones del ejido Derramadero, al sur del municipio de Saltillo.

Por sus características, el investigador del fenómeno OVNI asoció dicho objeto con la llamada “esfera de Buga”, en Colombia, que actualmente es objeto de estudios científicos.

“Valle de Derramadero, Coahuila. Seis de julio de 2025. David Herrera grabó con su teléfono celular una esfera metálica. Estas son las imágenes”, se escucha en el material audiovisual.

“El objeto —prosigue el audio— se encontraba a cierta distancia, pero se aprecia lo cerca que estaba de una zona industrial. En el acercamiento se puede ver con mayor definición”, narró en aquella ocasión Maussan.

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Alonso Flores Ramírez

Alonso Flores Ramírez

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Autónoma de Nuevo León y reportero de la sección local en VANGUARDIA.

Cubre temas de movilidad, desarrollo urbano, medio ambiente y turismo. Ha dado seguimiento a la evolución de la sequía en Coahuila, la reestructuración del transporte público en Saltillo, monitoreo de la calidad del aire y conservación de inmuebles catalogados como patrimonio en el Centro Histórico. Además, colaboró en la realización de los primeros mapeos de esculturas y murales en Saltillo.

Ha realizado diversos cursos de actualización, como el de periodismo de investigación de Grupo Reforma en 2025.

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