Avanzan gestiones y trazo para el tren de pasajeros en tramo Derramadero-Saltillo: María Bárbara Cepeda

El Gobierno del Estado de Coahuila mantiene un acompañamiento cercano con la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) en el desarrollo del proyecto del tren de pasajeros, centrándose actualmente en los primeros 15 kilómetros del trazo, que abarcan desde Derramadero hasta los límites con Saltillo.

Así lo dio a conocer la secretaria de Proyectos Estratégicos, María Bárbara Cepeda, quien detalló que las autoridades federales ya entablaron comunicación y negociaciones con los propietarios de los predios involucrados, por instrucciones del gobernador Manolo Jiménez Salinas, a fin de dar seguimiento y brindar certidumbre al proyecto.

Cepeda precisó que los avances actuales corresponden a la localización y el acercamiento con los dueños de los terrenos, así como a la instalación de un campamento de trabajo, donde ya es posible observar las primeras labores correspondientes al trazado de la ruta.

Ante la inquietud sobre posibles afectaciones a espacios públicos o educativos, la funcionaria subrayó que la dependencia a su cargo forma parte de las mesas de trabajo social, mediante las cuales se mantendrá una comunicación directa y paulatina con la ciudadanía conforme progrese la obra.

“Es importante comunicarle a la ciudadanía que conforme vayamos avanzando es como se va a hacer el acercamiento. Nosotros formamos parte del trabajo social y vamos a estar teniendo estas mesas de trabajo donde haya predios que puedan estar afectando”, afirmó la secretaria.

La titular de Proyectos Estratégicos destacó que, según los reportes recibidos, las conversaciones han sido favorables y existe disposición de los propietarios para ceder los terrenos, además de que el Gobierno Federal trabaja simultáneamente en el proceso de indemnizaciones.

Asimismo, indicó que se ha insistido, a través de la Secretaría del Trabajo, en impulsar la proveeduría local y la contratación de mano de obra mediante ferias de empleo, proceso que irá tomando fuerza conforme inicie de lleno la construcción del proyecto.

Respecto a la edificación de las estaciones del tren, Cepeda aclaró que, aunque las licitaciones ya fueron falladas, aún se trabaja en la formulación de los proyectos ejecutivos finales, por lo que las obras, por el momento, se concentran exclusivamente en el trazo de la vía.