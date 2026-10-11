Joven pierde el control y choca con dos autos estacionados, en Saltillo

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Saltillo
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    Joven pierde el control y choca con dos autos estacionados, en Saltillo
    El vehículo tuvo que ser remolcado con ayuda de una grúa.
    Joven pierde el control y choca con dos autos estacionados, en Saltillo

No hubo heridos, pero si daños considerables en los autos involucrados

Un joven perdió el control de su vehículo Neon y chocó contra dos automóviles estacionados, para posteriormente volcar sobre la vialidad en la colonia Bonanza.

Los hechos ocurrieron cuando el conductor circulaba con dirección al oriente por la calle Estaño y, por causas que no fueron precisadas, perdió el control del volante y se impactó contra un automóvil Fiat.

A consecuencia de la colisión, el Fiat fue proyectado contra un Ford Mustang que también se encontraba estacionado, lo que ocasionó daños materiales en ambas unidades.

Tras el impacto, el Neon terminó volcado sobre la vialidad, por lo que elementos de Tránsito acudieron al lugar para tomar conocimiento del accidente y brindar atención al conductor.

El joven presentó lesiones menores y no requirió traslado a un hospital, por lo que no fue necesaria la intervención de paramédicos.

La circulación permaneció cerrada durante varios minutos mientras las autoridades realizaban las diligencias correspondientes y se buscaba llegar a un acuerdo para la reparación de los daños ocasionados.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/nino-de-doce-anos-se-quita-la-vida-en-saltillo-EA24069805

Posteriormente, las tres unidades involucradas fueron retiradas del lugar mediante grúas, con el fin de liberar la vialidad y restablecer el tránsito en la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el conductor señalado como responsable no contaba con seguro vehicular, situación que podría complicar el proceso para cubrir los daños materiales ocasionados a los otros dos automóviles.

Finalmente, las autoridades realizaron las diligencias necesarias para determinar las responsabilidades correspondientes y establecer el monto de los daños derivados del accidente.

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