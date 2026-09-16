Aseguran 63 mil litros de diésel y detienen a conductor en carretera Saltillo-Torreón

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Cerca de 63 mil litros de diésel fueron asegurados la tarde de este martes durante un operativo de vigilancia en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido Paila, en el municipio de Parras de la Fuente. El cargamento fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el conductor del tractocamión quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

De acuerdo con información extraoficial, elementos de la Guardia Nacional, a bordo de las patrullas 21703 y 21711, implementaron un operativo de vigilancia en el kilómetro 130 de la carretera federal. Durante el recorrido, los agentes detectaron un tractocamión que circulaba por la vía federal y que transportaba dos tanques con diésel, con una capacidad conjunta de aproximadamente 63 mil litros.

Al realizar la revisión, los oficiales solicitaron al operador la documentación necesaria para acreditar la legal procedencia del combustible. El conductor habría asegurado que el cargamento era legal; sin embargo, los elementos federales determinaron que existían irregularidades en la documentación. Ante esta situación, los agentes procedieron al aseguramiento de la unidad y del combustible. De manera preliminar, se investiga si el hidrocarburo podría estar relacionado con el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex). El conductor fue detenido y trasladado, junto con el tractocamión y los tanques, ante el Ministerio Público de la Federación, donde se inició la investigación correspondiente.