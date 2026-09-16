Aseguran 63 mil litros de diésel y detienen a conductor en carretera Saltillo-Torreón

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    Aseguran 63 mil litros de diésel y detienen a conductor en carretera Saltillo-Torreón
    Elementos de la Guardia Nacional aseguraron el tractocamión durante un operativo en la carretera Saltillo-Torreón. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Aseguran un tractocamión con dos tanques cargados de diésel y detienen al conductor durante un operativo en la carretera Saltillo-Torreón

PARRAS DE LA FUENTE, COAH.- Cerca de 63 mil litros de diésel fueron asegurados la tarde de este martes durante un operativo de vigilancia en la carretera Saltillo-Torreón, a la altura del ejido Paila, en el municipio de Parras de la Fuente.

El cargamento fue trasladado bajo un fuerte dispositivo de seguridad a las instalaciones de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que el conductor del tractocamión quedó a disposición del Ministerio Público Federal.

$!Cerca de 63 mil litros de diésel fueron asegurados y trasladados a instalaciones de la FGR.
Cerca de 63 mil litros de diésel fueron asegurados y trasladados a instalaciones de la FGR. JUAN FRANCISCO VALDÉS

De acuerdo con información extraoficial, elementos de la Guardia Nacional, a bordo de las patrullas 21703 y 21711, implementaron un operativo de vigilancia en el kilómetro 130 de la carretera federal.

Durante el recorrido, los agentes detectaron un tractocamión que circulaba por la vía federal y que transportaba dos tanques con diésel, con una capacidad conjunta de aproximadamente 63 mil litros.

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Al realizar la revisión, los oficiales solicitaron al operador la documentación necesaria para acreditar la legal procedencia del combustible. El conductor habría asegurado que el cargamento era legal; sin embargo, los elementos federales determinaron que existían irregularidades en la documentación.

Ante esta situación, los agentes procedieron al aseguramiento de la unidad y del combustible. De manera preliminar, se investiga si el hidrocarburo podría estar relacionado con el robo de combustible de ductos de Petróleos Mexicanos (Pemex).

El conductor fue detenido y trasladado, junto con el tractocamión y los tanques, ante el Ministerio Público de la Federación, donde se inició la investigación correspondiente.

$!Las autoridades investigan la procedencia del combustible asegurado a la altura del ejido Paila.
Las autoridades investigan la procedencia del combustible asegurado a la altura del ejido Paila. JUAN FRANCISCO VALDÉS

La persona detenida quedó a disposición de la autoridad federal, que determinará su situación jurídica durante las próximas horas, mientras continúan las indagatorias para establecer la procedencia del combustible y, en su caso, las responsabilidades correspondientes.

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