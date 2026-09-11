Muere bajo un puente peatonal frente al Hospital General de Saltillo

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    Muere bajo un puente peatonal frente al Hospital General de Saltillo
    Autoridades municipales arribaron al lugar para realizar el levantamiento del cuerpo.
    Muere bajo un puente peatonal frente al Hospital General de Saltillo

Policías y peritos de la FGE tardaron horas en acudir a la escena

Un hombre en situación de calle fue encontrado sin vida la tarde de este viernes en las inmediaciones de un canal de drenaje pluvial ubicado frente al Hospital General de Saltillo.

La víctima permanece sin identificar. Vestía pantalón de mezclilla azul y camisa negra. Como características físicas, tenía barba larga y canosa, así como cabello negro, y aparentaba tener entre 50 y 55 años.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 6:00 de la tarde, cuando un grupo de peatones cruzaba por el mismo canal de desagüe, ubicado en medio del bulevar Carlos Abedrop López.

Debajo de un puente que conecta el centro hospitalario con la iglesia de San Charbel, los peatones localizaron el cuerpo del hombre, por lo que dieron aviso a través del número de Emergencias 911.

Al sitio acudió una ambulancia de la Secretaría de Salud, así como oficiales de la Policía Estatal asignados al área de urgencias. Tras confirmar el fallecimiento, las autoridades procedieron a cerrar el puente y colocaron cinta amarilla de acordonamiento para restringir el acceso.

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Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal, pertenecientes al área de Homicidios Violentos de la Fiscalía General del Estado (FGE), junto con personal de Servicios Periciales, acudieron a la escena para realizar las diligencias correspondientes.

Durante las labores en el lugar se registró una discusión entre elementos de la Policía Estatal y personal de la Fiscalía, luego de que se manifestara molestia por el tiempo que tomó la atención de la escena.

Cerca de las 9:00 de la noche, el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicaría la necropsia de ley para determinar las causas del fallecimiento y continuar con el proceso de identificación.

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