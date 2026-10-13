Aseguran un mapache en gimnasio de Saltillo; pensaban que era un gato

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    Aseguran un mapache en gimnasio de Saltillo; pensaban que era un gato
    Elementos de la Policía Ambiental aseguraron al mapache y lo pusieron a resguardo en un sitio seguro. REDES SOCIALES

Un mapache movilizó a la Policía Ambiental en la colonia Zaragoza, donde el animal escapó de un árbol y se refugió en un gimnasio antes de ser capturado

Lo que parecía un reporte rutinario por un gato atrapado en un árbol terminó con la intervención de la Policía Ambiental en la colonia Zaragoza, quinto sector, en Saltillo, luego de que vecinas descubrieran que el animal tenía manos y no correspondía a un felino.

El aviso llevó a los elementos hasta la calle Encino, donde encontraron al mapache refugiado entre las ramas de un árbol, en una zona habitacional cercana a las faldas de la Sierra de Zapalinamé.

Los oficiales intentaron capturarlo y, durante las maniobras para hacerlo bajar, el animal cayó al suelo. Sin embargo, aprovechó el momento para escapar y buscar otro escondite: corrió hasta un gimnasio cercano y consiguió meterse por una pequeña ventana.

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La persecución continuó dentro del establecimiento, donde finalmente los elementos lograron localizarlo y asegurarlo para evitar que siguiera desplazándose entre las viviendas.

Tras su captura, el mapache fue trasladado a un sitio seguro. La intervención buscó mantenerlo alejado de los habitantes del sector, incluidos menores de edad, debido a que un animal silvestre puede reaccionar con mordeduras si se siente amenazado o acorralado.

Hasta el momento, se desconoce cómo llegó el ejemplar a la colonia Zaragoza. Entre las posibilidades está que hubiera permanecido en cautiverio como mascota y escapado de algún domicilio, aunque no se cuenta con información que confirme esa hipótesis.

El caso llamó la atención de las vecinas que inicialmente solicitaron ayuda por lo que creían que era un gato. La presencia del mapache en una zona habitacional motivó la intervención de los elementos ambientales para retirarlo del lugar y reducir el riesgo de un encuentro con personas.

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Elena Vega

Elena Vega

Editora Web y de las secciones Coahuila y Saltillo en VANGUARDIA. Cuenta con más de 15 años de experiencia en medios impresos como correctora y editora. Es psicóloga por la Universidad Autónoma de Coahuila y cuenta con diplomados en periodismo por la UNAM y la Fundación para un Nuevo Periodismo Iberoamericano (ahora fundación Gabo). Entre sus intereses destacan la política local y nacional, la literatura, el internet, el rock y los medios.

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