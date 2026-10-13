Aseguran un mapache en gimnasio de Saltillo; pensaban que era un gato

Lo que parecía un reporte rutinario por un gato atrapado en un árbol terminó con la intervención de la Policía Ambiental en la colonia Zaragoza, quinto sector, en Saltillo, luego de que vecinas descubrieran que el animal tenía manos y no correspondía a un felino.

El aviso llevó a los elementos hasta la calle Encino, donde encontraron al mapache refugiado entre las ramas de un árbol, en una zona habitacional cercana a las faldas de la Sierra de Zapalinamé.

Los oficiales intentaron capturarlo y, durante las maniobras para hacerlo bajar, el animal cayó al suelo. Sin embargo, aprovechó el momento para escapar y buscar otro escondite: corrió hasta un gimnasio cercano y consiguió meterse por una pequeña ventana.