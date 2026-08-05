Asesinan a tres personas en la colonia colonia Antonio Cárdenas de Saltillo; detienen a estadounidense

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Saltillo
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    Asesinan a tres personas en la colonia colonia Antonio Cárdenas de Saltillo; detienen a estadounidense
    La Fiscalía identificó al hombre como el probable responsable y desplegó un operativo que culminó con su detención. REDES SOCIALES

El presunto responsable fue capturado en Piedras Negras, unas cinco horas después del ataque; las primeras investigaciones apuntan a un conflicto familiar

Tres personas fueron asesinadas la noche del martes durante un ataque registrado en una boutique de la colonia colonia Antonio Cárdenas, en Saltillo. Horas después, autoridades estatales detuvieron en Piedras Negras al presunto responsable, un hombre de nacionalidad estadounidense, y rescataron al menor de seis años que había sido sustraído del lugar.

Las víctimas fueron identificadas como Ana Laura de León Morín, de 44 años; Laura Jaquelin Mora de León, de 23; y Emanuel Montero Gómez, de 44 años. De acuerdo con la información recabada, Ana Laura era la madre de Litzy Mora; Laura Jaquelin, su hermana; y Emanuel era pareja de Ana Laura.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/capturan-en-piedras-negras-a-multihomicida-de-la-colonia-espinoza-mireles-de-saltillo-rescatan-a-un-menor-PF22633837

Según informó la Fiscalía General del Estado, las primeras investigaciones apuntan a que el ataque derivó de un conflicto de carácter familiar. El probable responsable fue identificado como Chad “N”, de 35 años y nacionalidad estadounidense, quien acudió al establecimiento Lyons, donde laboraba su expareja Litzy Mora, de 25 años.

$!En el ataque perdieron la vida Ana Laura de León Morín, Laura Jaquelin Mora de León y Emanuel Montero Gómez.
En el ataque perdieron la vida Ana Laura de León Morín, Laura Jaquelin Mora de León y Emanuel Montero Gómez. REDES SOCIALES

De acuerdo con las indagatorias, el hombre llegó con la intención de llevarse al hijo de ambos, de seis años de edad. Cuando familiares intentaron impedirlo, presuntamente sacó un arma de fuego y disparó contra las personas que se encontraban en el lugar.

Como resultado del ataque murieron la madre y la hermana de Litzy, así como la pareja de la madre. Litzy también resultó gravemente lesionada y fue trasladada por personal de la Secretaría de Salud a un hospital de la localidad, donde recibe atención médica.

$!De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió cuando el presunto agresor acudió por el hijo que tenía con Litzy Mora.
De acuerdo con la investigación, el ataque ocurrió cuando el presunto agresor acudió por el hijo que tenía con Litzy Mora. REDES SOCIALES

Ha trascendido que la pareja residía anteriormente en Estados Unidos y que, presuntamente por antecedentes de violencia familiar, Litzy regresó a México junto con su hijo. También se ha señalado, de manera extraoficial, que el hombre tenía una orden de restricción emitida en ese país, la cual habría violado al presentarse en el lugar para llevarse al menor.

$!Paramédicos brindaron atención a la mujer lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica.
Paramédicos brindaron atención a la mujer lesionada, quien fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Tras el ataque, el presunto agresor huyó en una camioneta Chevrolet gris de modelo reciente, lo que originó un operativo en distintas regiones de Coahuila. Como resultado de las labores de inteligencia, videovigilancia e intercambio de información entre corporaciones, fue localizado y detenido aproximadamente cinco horas después en el Puente Internacional Número Uno, en Piedras Negras, cuando presuntamente intentaba cruzar hacia Eagle Pass, Texas.

$!Personal de Servicios Periciales procesó la escena para integrar la carpeta de investigación.
Personal de Servicios Periciales procesó la escena para integrar la carpeta de investigación. JUAN FRANCISCO VALDÉS

Durante el operativo también fue localizado el menor, quien quedó bajo resguardo de las autoridades. La Fiscalía señaló que el detenido fue puesto a disposición del Ministerio Público y que las investigaciones continúan para esclarecer completamente los hechos.

$!El presunto responsable fue detenido en Piedras Negras durante un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales.
El presunto responsable fue detenido en Piedras Negras durante un operativo coordinado entre corporaciones estatales y federales. CORTESÍA

Al lugar del ataque acudieron elementos de la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila, la Comisaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Saltillo, así como efectivos del Ejército Mexicano, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y corporaciones municipales.

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