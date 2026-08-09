Ataque en fiesta deja sin vida a adolescente de 17 años en Saltillo; buscan al responsable

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    Ataque en fiesta deja sin vida a adolescente de 17 años en Saltillo; buscan al responsable
    Agentes de la Fiscalía recabaron información y testimonios para esclarecer la agresión ocurrida en Rincón de los Pastores. MARTÍN ROJAS

La víctima habría sido herida por la espalda cuando subía a una camioneta en el ejido Rincón de los Pastores; sus amigos intentaron trasladarla para recibir atención médica

Un adolescente de 17 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca durante una convivencia realizada en el ejido Rincón de los Pastores, en Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada de este domingo.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos fueron reportados alrededor de las 02:30 horas, cuando amigos de la víctima solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911. Informaron que un adolescente había sido herido con una navaja y se encontraba inconsciente mientras era trasladado en una camioneta roja con rumbo a Saltillo.

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Trascendió que el menor se encontraba en una fiesta cuando, por causas que aún son investigadas, fue agredido por la espalda al momento de subir a una camioneta. La lesión fue localizada a la altura de las costillas y provocó que su estado de salud se deteriorara rápidamente.

Sus acompañantes intentaron llevarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica urgente. Sin embargo, durante el trayecto el adolescente perdió el conocimiento debido a la gravedad de la herida.

$!Los acompañantes del adolescente intentaron trasladarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica.
Los acompañantes del adolescente intentaron trasladarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica. MARTÍN ROJAS

Pese a los esfuerzos realizados para salvarle la vida, se confirmó su fallecimiento poco después. Autoridades de la Fiscalía General del Estado iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer lo ocurrido e identificar al responsable de la agresión.

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales recabaron información y testimonios de los asistentes a la reunión, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense para la necropsia de ley.

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