Ataque en fiesta deja sin vida a adolescente de 17 años en Saltillo; buscan al responsable

Un adolescente de 17 años perdió la vida luego de ser atacado con un arma blanca durante una convivencia realizada en el ejido Rincón de los Pastores, en Saltillo, lo que movilizó a corporaciones de seguridad y cuerpos de emergencia durante la madrugada de este domingo. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos fueron reportados alrededor de las 02:30 horas, cuando amigos de la víctima solicitaron ayuda al Sistema de Emergencias 911. Informaron que un adolescente había sido herido con una navaja y se encontraba inconsciente mientras era trasladado en una camioneta roja con rumbo a Saltillo.

Trascendió que el menor se encontraba en una fiesta cuando, por causas que aún son investigadas, fue agredido por la espalda al momento de subir a una camioneta. La lesión fue localizada a la altura de las costillas y provocó que su estado de salud se deteriorara rápidamente. Sus acompañantes intentaron llevarlo por sus propios medios para que recibiera atención médica urgente. Sin embargo, durante el trayecto el adolescente perdió el conocimiento debido a la gravedad de la herida.