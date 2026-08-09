Inmueble abandonado en el Centro de Saltillo termina en llamas; presumen que fue provocado

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    Inmueble abandonado en el Centro de Saltillo termina en llamas; presumen que fue provocado
    El incendio provocó severos daños en la estructura del inmueble ubicado sobre Presidente Cárdenas. MARTÍN ROJAS

Bomberos combatieron las llamas durante la madrugada en el bulevar Presidente Cárdenas; Protección Civil reportó severos daños en la estructura

Un inmueble que se encontraba en desuso fue consumido por las llamas durante la madrugada, en la Zona Centro de Saltillo. De acuerdo con personas que utilizan el sitio para descansar, el incendio presuntamente habría sido provocado.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando mediante grupos de seguridad se reportó el incendio de una casa abandonada ubicada sobre el bulevar Presidente Cárdenas, entre Xicoténcatl y Acuña.

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Hasta el sitio se trasladaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes, al ver la magnitud de las llamas, de manera inmediata dieron inicio a las maniobras pertinentes para extinguir el fuego.

$!Protección Civil acudió posteriormente para valorar las condiciones en que quedó la construcción.
Protección Civil acudió posteriormente para valorar las condiciones en que quedó la construcción. MARTÍN ROJAS

Tras varios minutos de intenso trabajo, los bomberos lograron sofocar las llamas con chorros de agua a presión.

$!El fuego era visible desde el exterior a través de puertas y ventanas del inmueble.
El fuego era visible desde el exterior a través de puertas y ventanas del inmueble. MARTÍN ROJAS

Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. Además, se entrevistaron con personas que presuntamente utilizan el inmueble como un lugar para descansar, quienes señalaron a los uniformados que el incendio habría sido provocado.

$!Los bomberos utilizaron equipo de respiración autónoma durante las labores para combatir el fuego.
Los bomberos utilizaron equipo de respiración autónoma durante las labores para combatir el fuego. MARTÍN ROJAS

Finalmente, elementos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar el inmueble, el cual sufrió severos daños en su estructura que impiden que sea habitable hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.

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