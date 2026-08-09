Inmueble abandonado en el Centro de Saltillo termina en llamas; presumen que fue provocado
Bomberos combatieron las llamas durante la madrugada en el bulevar Presidente Cárdenas; Protección Civil reportó severos daños en la estructura
Un inmueble que se encontraba en desuso fue consumido por las llamas durante la madrugada, en la Zona Centro de Saltillo. De acuerdo con personas que utilizan el sitio para descansar, el incendio presuntamente habría sido provocado.
Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando mediante grupos de seguridad se reportó el incendio de una casa abandonada ubicada sobre el bulevar Presidente Cárdenas, entre Xicoténcatl y Acuña.
Hasta el sitio se trasladaron elementos del Cuerpo de Bomberos, quienes, al ver la magnitud de las llamas, de manera inmediata dieron inicio a las maniobras pertinentes para extinguir el fuego.
Tras varios minutos de intenso trabajo, los bomberos lograron sofocar las llamas con chorros de agua a presión.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al lugar para tomar conocimiento de lo ocurrido. Además, se entrevistaron con personas que presuntamente utilizan el inmueble como un lugar para descansar, quienes señalaron a los uniformados que el incendio habría sido provocado.
Finalmente, elementos de Protección Civil acudieron al sitio para valorar el inmueble, el cual sufrió severos daños en su estructura que impiden que sea habitable hasta que se realicen las reparaciones correspondientes.