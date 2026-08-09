Inmueble abandonado en el Centro de Saltillo termina en llamas; presumen que fue provocado

Un inmueble que se encontraba en desuso fue consumido por las llamas durante la madrugada, en la Zona Centro de Saltillo. De acuerdo con personas que utilizan el sitio para descansar, el incendio presuntamente habría sido provocado.

Los hechos se registraron alrededor de las 02:00 horas, cuando mediante grupos de seguridad se reportó el incendio de una casa abandonada ubicada sobre el bulevar Presidente Cárdenas, entre Xicoténcatl y Acuña.