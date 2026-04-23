¡Atención, saltillenses! Desvían tránsito en avenida Universidad por obras viales

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Saltillo
/ 23 abril 2026
    ¡Atención, saltillenses! Desvían tránsito en avenida Universidad por obras viales
    El tramo intervenido, entre la calle Candela y el bulevar Venustiano Carranza, permanece con restricciones mientras se desarrollan labores sobre la carpeta asfáltica. CORTESÍA

El desvío vehicular se aplica en avenida Universidad, entre la calle Candela y el bulevar Venustiano Carranza, a partir de las 08:00 horas de este jueves 23 de abril

Un tramo de la avenida Universidad permanecerá con restricciones a la circulación a partir de las 08:00 horas de este jueves 23 de abril, debido a trabajos de rehabilitación de pavimento que obligarán a modificar el flujo vehicular en uno de los sectores con tránsito constante en Saltillo.

El cierre parcial se aplicará en el segmento comprendido entre la calle Candela y el bulevar Venustiano Carranza, dentro de la colonia República Poniente. En esta zona, las maniobras se desarrollarán en carriles de ambos sentidos, lo que generará desvíos obligatorios para los automovilistas que circulan diariamente por esta arteria.

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De acuerdo con la información difundida, las labores están enfocadas en la mejora de la carpeta asfáltica, lo que implica la intervención directa sobre la superficie de rodamiento. Estas acciones derivarán en una reducción de la capacidad vial en el área intervenida, lo que podría ocasionar congestionamientos durante las horas de mayor afluencia.

Ante este escenario, se hizo un llamado a los conductores para anticipar sus tiempos de traslado y optar por rutas alternas, con el fin de evitar contratiempos o retrasos. La zona será objeto de modificaciones temporales en la circulación, por lo que se prevé la presencia de señalización preventiva para guiar a los automovilistas.

El punto intervenido conecta con vialidades de alta circulación, lo que incrementa el impacto del cierre en la movilidad diaria. La restricción no solo afectará a quienes transitan por avenida Universidad, sino también a quienes utilizan las intersecciones cercanas como rutas de paso.

Las autoridades indicaron que estas acciones forman parte de trabajos destinados a mejorar las condiciones de la infraestructura vial. Sin embargo, durante el desarrollo de las obras, el flujo vehicular se verá condicionado por la reducción de carriles disponibles.

Aunque no se especificó la duración exacta de los trabajos, se recomendó a la población mantenerse atenta a las indicaciones viales y a los avisos oficiales que puedan surgir conforme avancen las labores.

El cierre representa un ajuste temporal en la dinámica de tránsito de la zona, por lo que se insiste en la importancia de tomar precauciones al circular por el sector afectado, especialmente en horarios de alta demanda vehicular.

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Brissey Patiño

Brissey Patiño

Licenciada en Ciencias de la Comunicación con especialidad en Producción de Medios, me he desempeñado como editora web, de contenido regional, en la sección de Saltillo y anteriormente como community manager. He tomado diversos talleres y cursos relacionados con periodismo, herramientas digitales, derechos humanos y violencia de género incluyendo capacitaciones impartidas por Amnistía Internacional, Fábrica de Periodismo y la Fiscalía General del Estado de Coahuila. Tengo interés en temas como redes sociales, edición de vídeos, música, sociología y literatura.

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