Recorrido cultural llenará de ambiente norteño las calles del Centro Histórico en Saltillo

El Centro Histórico de Saltillo será escenario de un evento cultural que reunirá música, danza y convivencia social la tarde de este jueves 23 de abril, cuando se lleve a cabo la denominada Callejoneada Norteña, un recorrido que contempla la participación de agrupaciones musicales y expresiones tradicionales. La actividad está programada para iniciar a las 19:00 horas en la Plaza Nueva Tlaxcala, punto desde donde partirá el contingente hacia distintos puntos del primer cuadro de la ciudad, en un trayecto que busca integrar espacios públicos con actividades recreativas.

De acuerdo con la información difundida, el recorrido avanzará por la calle Juárez con dirección a la Plaza San Francisco. Posteriormente, los participantes cruzarán este punto para continuar sobre la calle De la Fuente y concluir en la Plaza Coahuila, donde se desarrollará la parte final del evento. En el trayecto participarán tres tunas pertenecientes a la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes estarán a cargo del acompañamiento musical durante el recorrido. La dinámica contempla la interacción directa con los asistentes, quienes podrán integrarse al recorrido en un ambiente familiar. Una vez en la Plaza Coahuila, se tiene prevista la presentación de música norteña en vivo, así como la participación de un ballet folclórico, lo que ampliará la oferta cultural de la jornada y permitirá a los asistentes permanecer en el lugar para disfrutar de las actividades programadas.

Como parte de las actividades complementarias, se anunció que al finalizar el evento habrá una degustación de cerveza artesanal de la región, la cual se llevará a cabo en las instalaciones del Museo de la Angostura, ubicado en la misma plaza. Para acceder a esta actividad se estableció una cuota de recuperación de 100 pesos. Las personas interesadas en participar en esta experiencia podrán realizar su registro previo a través de números telefónicos habilitados por los organizadores. Asimismo, se sugirió a los asistentes acudir con vestimenta de estilo norteño, en concordancia con la temática del evento. La Callejoneada Norteña forma parte de una serie de actividades culturales impulsadas en el primer cuadro de la ciudad, con el objetivo de fomentar la convivencia social y el uso de espacios públicos mediante expresiones artísticas accesibles para la población.

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