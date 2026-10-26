Entregan techumbre en primaria Leona Vicario, en Saltillo; obra fue elegida por ciudadanos

El alcalde de Saltillo, Javier Díaz González, entregó una techumbre en la escuela primaria Leona Vicario, obra propuesta y elegida por la ciudadanía mediante el programa Participa Saltillo 2026, con el objetivo de mejorar las condiciones para el desarrollo de las actividades escolares, deportivas, culturales y cívicas. Durante el evento, el edil informó que, desde el inicio de su administración, se comenzó la construcción de 10 techumbres en planteles educativos, de las cuales ocho ya fueron entregadas. Añadió que, con el respaldo del gobernador Manolo Jiménez Salinas, continuarán impulsando proyectos similares en más escuelas.

“Hoy cumplimos un compromiso más. Con esta entrega se mejora el entorno para que niñas y niños desarrollen sus actividades escolares, deportivas, culturales y cívicas de manera más cómoda y segura, protegidos del sol y la lluvia”, expresó. Díaz González recordó que en junio, al comenzar la construcción de la techumbre, el programa Amor en Movimiento, del DIF Saltillo, que preside Luly López Naranjo, acudió a la primaria para brindar servicios médicos a estudiantes y demás integrantes de la comunidad educativa. La contralora municipal, Patricia Alejandra Peña Aguirre, explicó que el proyecto fue propuesto por Margarita Sánchez y obtuvo el respaldo ciudadano necesario para resultar ganador de Participa Saltillo 2026 en la zona poniente de la ciudad. Detalló que la estructura mide 14 por 20 metros, cuenta con cubierta de lámina canalizada, sistema de desagüe e instalación eléctrica para el alumbrado. Por su parte, el diputado local electo Álvaro Moreira Valdés reconoció las acciones emprendidas por el alcalde y la presidenta honoraria del DIF Saltillo en beneficio de la población. “Le agradezco al alcalde Javier Díaz González por este tipo de obras en las escuelas que permitirán un mejor desarrollo de la niñez en esta importante etapa de su vida”, señaló.

El director del plantel, Jaime Ángel Laredo Maldonado, destacó que la techumbre era una petición de la comunidad escolar desde hace años y que ahora se convierte en una realidad. “Más que un techo, esta techumbre viene a traer una mayor protección, bienestar y mejores condiciones para aprender para quienes estudian; es un espacio más adecuado que nos beneficia a todos”, afirmó.

La estudiante Karime del Carmen Jiménez también agradeció la obra, al señalar que permitirá a sus compañeros y a las próximas generaciones realizar en mejores condiciones sus actividades escolares, cívicas, deportivas y artísticas. Al evento asistieron el director general de Educación Primaria, Edgar Alejandro Veloz Pachicano; el regidor Carlos Gerardo Kalionchis Reyes; el director de Infraestructura y Obra Pública, Antonio Nerio Maltos; el director de Desarrollo Social, Ernesto Siller Torres, además de integrantes del Cabildo, funcionarios municipales, docentes y madres y padres de familia.