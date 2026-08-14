Atienden vialidades estratégicas de Saltillo; pintan cordones cuneta en periférico Luis Echeverría Álvarez

Para fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas, así como conservar en buenas condiciones la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene una atención permanente en las principales vialidades de la ciudad. Bajo la administración del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Servicios Públicos, encabezada por Aníbal Soberón Rodríguez, realizó trabajos de aplicación de pintura amarilla en los cordones cuneta ubicados en el camellón y las vialidades laterales del periférico Luis Echeverría Álvarez.

Las labores se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre la calzada Antonio Narro y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con el objetivo de mejorar la visibilidad de estos elementos y contribuir al ordenamiento vial. De manera simultánea, personal del programa “Aquí Andamos” reforzó los trabajos de poda en el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación.

Las labores consistieron en retirar y controlar ramas y vegetación que pudieran afectar la visibilidad y representar algún riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas que transitan por esta vialidad. El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de mantener una atención constante en calles y avenidas para favorecer una movilidad más segura y una mejor imagen urbana.

Asimismo, recordó a la ciudadanía el número del ChatBot “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, mediante el cual pueden reportarse necesidades de atención en distintos puntos de la ciudad. Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mantener una coordinación permanente con la ciudadanía y avanzar en la construcción de un Saltillo más ordenado y seguro.