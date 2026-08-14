Atienden vialidades estratégicas de Saltillo; pintan cordones cuneta en periférico Luis Echeverría Álvarez

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Atienden vialidades estratégicas de Saltillo; pintan cordones cuneta en periférico Luis Echeverría Álvarez
    Los trabajos se realizaron en LEA entre la calzada Antonio Narro y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza. CORTESÍA

Las acciones buscan fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas

Para fortalecer la seguridad de peatones y automovilistas, así como conservar en buenas condiciones la infraestructura urbana, el Gobierno Municipal de Saltillo mantiene una atención permanente en las principales vialidades de la ciudad.

Bajo la administración del alcalde Javier Díaz González, personal de la Dirección de Servicios Públicos, encabezada por Aníbal Soberón Rodríguez, realizó trabajos de aplicación de pintura amarilla en los cordones cuneta ubicados en el camellón y las vialidades laterales del periférico Luis Echeverría Álvarez.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-impulsa-adopcion-responsable-y-proteccion-animal-cebiss-suma-a-los-saraperos-OB22769016

Las labores se llevaron a cabo en el tramo comprendido entre la calzada Antonio Narro y el bulevar Emilio Arizpe de la Maza, con el objetivo de mejorar la visibilidad de estos elementos y contribuir al ordenamiento vial.

De manera simultánea, personal del programa “Aquí Andamos” reforzó los trabajos de poda en el bulevar Francisco Coss, en ambos sentidos de circulación.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/inauguran-en-saltillo-primera-escuela-de-futbol-de-la-fundacion-real-madrid-en-coahuila-KD22747629

Las labores consistieron en retirar y controlar ramas y vegetación que pudieran afectar la visibilidad y representar algún riesgo para peatones, ciclistas y automovilistas que transitan por esta vialidad.

El alcalde Javier Díaz González destacó la importancia de mantener una atención constante en calles y avenidas para favorecer una movilidad más segura y una mejor imagen urbana.

$!La Dirección de Servicios Públicos estuvo a cargo de estas labores.
La Dirección de Servicios Públicos estuvo a cargo de estas labores. CORTESÍA

Asimismo, recordó a la ciudadanía el número del ChatBot “Saltillo Fácil”, 844-160-08-08, mediante el cual pueden reportarse necesidades de atención en distintos puntos de la ciudad.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal busca mantener una coordinación permanente con la ciudadanía y avanzar en la construcción de un Saltillo más ordenado y seguro.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Cultura Vial
Seguridad
Servicios Públicos

Localizaciones


Coahuila
Saltillo

Gerardo Hernández

Gerardo Hernández

Editor web y de impreso con experiencia en la cobertura de local, política, música, deportes y cultura pop. Mi interés por el periodismo surgió a partir de la fotografía, la locución y el contar historias. Desde 2013 he trabajado en diversos medios de comunicación de la localidad, incluyendo radio, periódico, televisión y otras plataformas digitales.

Licenciado en Ciencias de la Comunicación por la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC) y músico en los tiempos libres.

Actualmente Editor en Jefe de la sección Mi Ciudad.

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Sheinbaum: Dos caras

Sheinbaum: Dos caras
Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres

Fanny Chambers Gooch: la estadounidense que entró a Saltillo por la puerta de otras mujeres
true

Suena Rubén Moreira para dirigente nacional del PRI
El dengue hemorrágico cobró una nueva víctima en la Región Carbonífera con la muerte de un hombre de 59 años vecino de Agujita, en Sabinas.

Muere trabajador del IMSS por cuadro grave de dengue en el municipio de Sabinas, Coahuila
El conductor logró alejarse de la Ford F-150 antes de que el fuego avanzara por el vehículo.

Se incendia camioneta en libramiento Óscar Flores Tapia, en Arteaga
México superó con paso perfecto la fase de grupos y tendrá presencia en los Cuartos de Final de ambas ramas.

¡México va por los boletos olímpicos! Varonil y Femenil avanzan invictos en el Mundial de Flag Football
Un miembro de Topos Azteca trabajando entre los escombros el miércoles en Cali, Colombia.

Estos rescatistas pasaron 40 días en Venezuela, luego llegaron a Colombia
Kevin Rideout, de 50 años, fue secuestrado el pasado 21 de octubre en Niamey, capital de Níger.

Liberan a misionero estadounidense secuestrado en Níger tras nueve meses