Atorón vial en la carretera Monterrey-Saltillo por volcadura de tráiler
+ Seguir en Seguir en Google
/ 24 abril 2026
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
El accidente se regustró a la altura del kilómetro 42 en dirección hacia Saltillo, informó Protección Civil de Nuevo León
Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tráiler sobre la carretera Monterrey-Saltillo ocasiona un intenso tráfico vehicular en la mencionada vía, este viernes.
Protección Civil de Nuevo León reportó que el percance se registra sobre el kilómetro 42 a la altura de la Candelaria, en el ayuntamiento de García, sin saldo de personas lesionadas.
https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-persecucion-termina-en-choque-multiple-en-bellavista-patrulla-provoca-danos-OD20235830
Fuerza Civil realizaba labores de patrullaje en la zona cuando observó el accidente vial en dirección a Saltillo por lo que notificó de los sucesos.
La unidad involucrada es un tráiler Kenworth en color blanco cuya caja se encuentra obstruyendo ambos carriles, por lo que se ha registrado un intenso atorón vial en la zona.
Guardia Nacional tomó conocimiento de la situación y se hace cargo.