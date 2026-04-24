Atorón vial en la carretera Monterrey-Saltillo por volcadura de tráiler

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 24 abril 2026
    Atorón vial en la carretera Monterrey-Saltillo por volcadura de tráiler
    Volcadura de tráiler en la Monterrey-Saltillo, a la altura de García, genera intenso tráfico; no se reportan personas lesionadas Google Maps

El accidente se regustró a la altura del kilómetro 42 en dirección hacia Saltillo, informó Protección Civil de Nuevo León

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tráiler sobre la carretera Monterrey-Saltillo ocasiona un intenso tráfico vehicular en la mencionada vía, este viernes.

Protección Civil de Nuevo León reportó que el percance se registra sobre el kilómetro 42 a la altura de la Candelaria, en el ayuntamiento de García, sin saldo de personas lesionadas.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/saltillo-persecucion-termina-en-choque-multiple-en-bellavista-patrulla-provoca-danos-OD20235830

Fuerza Civil realizaba labores de patrullaje en la zona cuando observó el accidente vial en dirección a Saltillo por lo que notificó de los sucesos.

La unidad involucrada es un tráiler Kenworth en color blanco cuya caja se encuentra obstruyendo ambos carriles, por lo que se ha registrado un intenso atorón vial en la zona.

Guardia Nacional tomó conocimiento de la situación y se hace cargo.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


accidentes viales
Carreteras

Localizaciones


Monterrey
Saltillo

Aracely Chantaka

Aracely Chantaka

Periodista con 35 de experiencia en medios de comunicación impresos y electrónicos. Egresada de la Facultad de Ciencias de Comunicación de la Universidad Autónoma de Nuevo León (UANL).

Corresponsal de Vanguardia en Monterrey desde la década de los noventas. Corresponsal de Imagen (periódico Excélsior, Imagen Radio e Imagen TV), de 2011 a la fecha. Corresponsal de la agencia EFE y ex reportera de los periódicos: Publimetro, ABC Monterrey y Diario de Monterrey (hoy Milenio).
Columna: Merodeando

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Las clases de Ricky Riquín

Las clases de Ricky Riquín
true

Los 3 estados que se entienden directamente con Estados Unidos
true

POLITICÓN: Viene Luisa María Alcalde a Saltillo; morenistas exigen apoyos reales, no visitas de paso
De acuerdo con la medición del INEGI, la capital de Coahuila también se ubicó en el cuarto lugar nacional en percepción de seguridad, avanzando dos posiciones en comparación con el periodo anterior evaluado.

Saltillo se mantiene como la capital más segura del país en ENSU
Fiesta. El intérprete español llegará por primera vez a la ciudad con un espectáculo lleno de éxitos.

¡Adiós ahorros! Alejandro Sanz llegará a Saltillo con su gira mundial: fecha, boletos y detalles
Las empresas que prestan el servicio del transporte público se han visto presionadas por los precios del diésel.

Saltillo: Precio del diésel aprieta al transporte público, pero descartan aumento a la tarifa
Saraperos tomó ventaja temprana pero no logró sostenerla en Aguascalientes.

LMB 2026: Saraperos cae ante Rieleros 9-7 y pierde la serie en Aguascalientes
Trump agregó que desea recibir próximamente en la Casa Blanca al primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y al presidente libanés, Joseph Aoun.

Israel y el Líbano extienden el alto el fuego tres semanas, anuncia Trump