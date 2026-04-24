Atorón vial en la carretera Monterrey-Saltillo por volcadura de tráiler

Monterrey, Nuevo León.- La volcadura de un tráiler sobre la carretera Monterrey-Saltillo ocasiona un intenso tráfico vehicular en la mencionada vía, este viernes.

Protección Civil de Nuevo León reportó que el percance se registra sobre el kilómetro 42 a la altura de la Candelaria, en el ayuntamiento de García, sin saldo de personas lesionadas.