Atropella a adolescente embarazada y huye; víctima es trasladada a un hospital en Saltillo

Una joven embarazada resultó lesionada tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo. Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:10 horas, cuando la víctima cruzaba el bulevar Benito Juárez. Presuntamente, el conductor de un vehículo color gris que circulaba con dirección de norte a sur la atropelló para posteriormente huir con rumbo desconocido. TE PUEDE INTERESAR: Choca conductor ebrio por alcance en la colonia Francisco I. Madero, en Saltillo

Una vecina del sector alertó al 911, solicitando la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido. Al lugar también arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud para valorar a la joven de 17 años, quien debido a su estado de gestación fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica. Una oficial de la Policía Municipal la acompañó al nosocomio, ya que en ese momento no se localizó a ningún familiar que la asistiera.