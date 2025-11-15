Atropella a adolescente embarazada y huye; víctima es trasladada a un hospital en Saltillo
COMPARTIR
TEMAS
Localizaciones
La policía realizó recorridos por la colonia Vicente Guerrero para localizar el vehículo implicado en el atropellamiento y dar con el responsable
Una joven embarazada resultó lesionada tras ser atropellada por un vehículo que se dio a la fuga en la colonia Vicente Guerrero, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 02:10 horas, cuando la víctima cruzaba el bulevar Benito Juárez. Presuntamente, el conductor de un vehículo color gris que circulaba con dirección de norte a sur la atropelló para posteriormente huir con rumbo desconocido.
TE PUEDE INTERESAR: Choca conductor ebrio por alcance en la colonia Francisco I. Madero, en Saltillo
Una vecina del sector alertó al 911, solicitando la presencia de las autoridades, por lo que elementos de Tránsito Municipal acudieron al sitio para tomar conocimiento de lo ocurrido.
Al lugar también arribaron paramédicos de la Secretaría de Salud para valorar a la joven de 17 años, quien debido a su estado de gestación fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica. Una oficial de la Policía Municipal la acompañó al nosocomio, ya que en ese momento no se localizó a ningún familiar que la asistiera.
Por su parte, elementos de la Policía Municipal realizaron un recorrido por la zona para tratar de localizar el vehículo responsable.
Finalmente, el caso fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se abrirá una carpeta de investigación para dar con el paradero del culpable.