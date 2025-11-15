Choca conductor ebrio por alcance en la colonia Francisco I. Madero, en Saltillo
Ninguno contaba con seguro, por lo que ambos vehículos fueron llevados a un corralón mientras se deslindan responsabilidades ante el Ministerio Público de Asuntos Viales
Un conductor de un vehículo Chevrolet provocó un aparatoso percance vehicular al no frenar a tiempo sobre unos reductores de velocidad, impactando por alcance a un automóvil Honda, a la altura de la colonia Francisco I. Madero, en Saltillo.
Los hechos ocurrieron alrededor de las 00:00 horas, cuando el responsable, presuntamente bajo los efectos del alcohol, circulaba sobre la calzada Francisco I. Madero a bordo de un Chevrolet Aveo con dirección de poniente a oriente.
A la altura de la calle Teniente Francisco Sánchez Herrera, el conductor no se percató de un vehículo que había reducido su velocidad para pasar sobre los bordos, por lo que no logró detenerse e impactó la parte trasera de un Honda City.
El choque provocó que la unidad afectada saliera proyectada varios metros, quedando ambos vehículos sobre la vialidad. Testigos del accidente llamaron al 911 para solicitar apoyo, por lo que elementos de Tránsito Municipal se trasladaron al lugar y tomaron conocimiento de lo ocurrido.
Afortunadamente, pese a lo aparatoso del impacto, no se reportaron personas lesionadas, por lo que no fue necesaria la presencia de paramédicos.
Debido a que ninguno de los implicados contaba con seguro, las unidades fueron trasladadas a un corralón y el percance fue consignado al Ministerio Público de Asuntos Viales, donde se determinarán las responsabilidades correspondientes.