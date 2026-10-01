Atropella a mujer y es detenido al norte de Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/
    Atropella a mujer y es detenido al norte de Saltillo
    La mujer quedó tendida sobre la carpeta asfáltica tras ser atropellada en calles de la colonia Los Rodríguez. ULISES MARTÍNEZ

La peatona cruzaba la calle José Narro Robles cuando fue golpeada por un vehículo; el conductor quedó asegurado por la Policía Municipal

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo en calles de la colonia Los Rodríguez la tarde de este jueves, en Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de José Narro Robles y José de la Fuente, en la mencionada colonia, donde la mujer estaba cruzando la primera vía en mención; sin embargo, tras el golpe quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/choca-trailer-contra-autobus-y-derriba-barda-de-comercio-en-saltillo-NM23851905

La afectada fue identificada como Marissa ¨N¨, de 30 años, quien fue atendida por personal paramédico de la Cruz Roja, cuyos elementos acudieron al accidente tras canalizarse la urgencia a través del número de emergencias 911.

$!Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la peatona después del accidente registrado este jueves.
Paramédicos de la Cruz Roja atendieron a la peatona después del accidente registrado este jueves. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron al conductor señalado como presunto responsable, Adrián ¨N¨, de 56 años.

La mujer fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones, acompañada de un familiar y un familiar del conductor.

$!Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron al conductor señalado como presunto responsable.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron al conductor señalado como presunto responsable. ULISES MARTÍNEZ

En el lugar se esperaba la llegada de la aseguradora del vehículo. Familiares del conductor señalaron que asumirían los gastos médicos de la mujer.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Accidentes
Seguridad
Última hora Saltillo

Localizaciones


Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra

Hermanos armados entran a secundaria de Torreón, muere maestra
‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón

‘Vamos por todas las mujeres’; alumno relata ataque armado en secundaria de Torreón
Andy López: Sombras nada más

Andy López: Sombras nada más
La escuela del ejido La Unión permaneció bajo vigilancia de las autoridades luego de la agresión.

‘Un tema de sentimientos contra el plantel’: Fiscalía confirma ataque en secundaria de Torreón
true

Costo de vida: en Coahuila es una variable muy relevante
true

POLITICÓN: Tony Flores regresa al Congreso de Coahuila; ahora falta que asista a las sesiones
La llegada de los bisontes forma parte de un proyecto de restauración de los pastizales y conservación de la biodiversidad del Desierto Chihuahuense

Bisonte regresa a Coahuila tras 150 años; dos egresados del Tec de Monterrey impulsan su recuperación
Halcones recibirá este viernes a Correcaminos en la Unidad Deportiva Universitaria de la UAdeC.

Halcones vuelve a casa para enfrentar a Correcaminos en la Jornada 5