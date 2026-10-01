Atropella a mujer y es detenido al norte de Saltillo
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La peatona cruzaba la calle José Narro Robles cuando fue golpeada por un vehículo; el conductor quedó asegurado por la Policía Municipal
Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo en calles de la colonia Los Rodríguez la tarde de este jueves, en Saltillo.
El accidente ocurrió en el cruce de José Narro Robles y José de la Fuente, en la mencionada colonia, donde la mujer estaba cruzando la primera vía en mención; sin embargo, tras el golpe quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.
La afectada fue identificada como Marissa ¨N¨, de 30 años, quien fue atendida por personal paramédico de la Cruz Roja, cuyos elementos acudieron al accidente tras canalizarse la urgencia a través del número de emergencias 911.
Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio y aseguraron al conductor señalado como presunto responsable, Adrián ¨N¨, de 56 años.
La mujer fue trasladada al Hospital General para recibir atención médica y determinar la gravedad de las lesiones, acompañada de un familiar y un familiar del conductor.
En el lugar se esperaba la llegada de la aseguradora del vehículo. Familiares del conductor señalaron que asumirían los gastos médicos de la mujer.