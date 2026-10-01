Atropella a mujer y es detenido al norte de Saltillo

Una mujer resultó lesionada luego de ser atropellada por un vehículo en calles de la colonia Los Rodríguez la tarde de este jueves, en Saltillo.

El accidente ocurrió en el cruce de José Narro Robles y José de la Fuente, en la mencionada colonia, donde la mujer estaba cruzando la primera vía en mención; sin embargo, tras el golpe quedó tendida sobre la carpeta asfáltica.