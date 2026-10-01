Choca tráiler contra autobús y derriba barda de comercio en Saltillo

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    Choca tráiler contra autobús y derriba barda de comercio en Saltillo
    El tráiler terminó impactado contra la barda de un comercio tras el accidente ocurrido en la colonia Avícola. ULISES MARTÍNEZ

Ambas unidades intentaban incorporarse a la lateral del periférico cuando se produjo el impacto; no se reportaron personas lesionadas

Un tráiler terminó estrellándose contra la barda de un comercio luego de participar en un accidente con un camión de transporte de la empresa Senda, en la colonia Avícola, en Saltillo.

El percance ocurrió sobre la lateral del periférico y la calle Establo, donde ambos vehículos intentaban incorporarse a la vía lateral sin que ninguno de ellos cediera el paso.

https://vanguardia.com.mx/coahuila/saltillo/influencer-saltillense-denuncia-en-redes-a-depravado-sexual-EN23845265

De acuerdo con los testigos, los dos operadores ingresaron al mismo tiempo sin cederse el paso, por lo que se produjo un impacto no tan fuerte entre las unidades.

$!El camión de transporte de la empresa Senda resultó involucrado en el percance registrado sobre la lateral del periférico.
El camión de transporte de la empresa Senda resultó involucrado en el percance registrado sobre la lateral del periférico. ULISES MARTÍNEZ

Tras el choque, el tráiler, conducido por Sergio Uriel ¨N¨, de 26 años, salió de su trayectoria y terminó contra la barda del comercio Estylosa.

En el lugar no se reportaron personas lesionadas, aunque ambos vehículos presentaron daños materiales como consecuencia del accidente.

$!Ambos vehículos intentaban incorporarse a la vía lateral cuando se produjo el choque.
Ambos vehículos intentaban incorporarse a la vía lateral cuando se produjo el choque. ULISES MARTÍNEZ

Arribó un camión de la empresa de transporte y los pasajeros fueron trasladados a esa unidad para dirigirse a su destino en la ciudad de Monterrey.

$!Los pasajeros del camión fueron trasladados a otra unidad de transporte para continuar su viaje hacia Monterrey.
Los pasajeros del camión fueron trasladados a otra unidad de transporte para continuar su viaje hacia Monterrey. ULISES MARTÍNEZ

Elementos de la Policía Municipal de Tránsito acudieron para abanderar la zona y tomar conocimiento de los hechos. Se esperaba que las aseguradoras de los vehículos llegaran a un acuerdo para la reparación de los daños.

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