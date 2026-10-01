Choca tráiler contra autobús y derriba barda de comercio en Saltillo

Un tráiler terminó estrellándose contra la barda de un comercio luego de participar en un accidente con un camión de transporte de la empresa Senda, en la colonia Avícola, en Saltillo. El percance ocurrió sobre la lateral del periférico y la calle Establo, donde ambos vehículos intentaban incorporarse a la vía lateral sin que ninguno de ellos cediera el paso.

De acuerdo con los testigos, los dos operadores ingresaron al mismo tiempo sin cederse el paso, por lo que se produjo un impacto no tan fuerte entre las unidades.

Tras el choque, el tráiler, conducido por Sergio Uriel ¨N¨, de 26 años, salió de su trayectoria y terminó contra la barda del comercio Estylosa. En el lugar no se reportaron personas lesionadas, aunque ambos vehículos presentaron daños materiales como consecuencia del accidente.

Arribó un camión de la empresa de transporte y los pasajeros fueron trasladados a esa unidad para dirigirse a su destino en la ciudad de Monterrey.