Atropella transporte de personal a estudiante de 16 años cuando iba a clases en Saltillo

Una estudiante de 16 años fue trasladada al Hospital Universitario luego de ser atropellada por un transporte de personal cuando se dirigía a la escuela, en calles de la colonia 26 de Marzo, durante la mañana de este lunes en Saltillo. El accidente ocurrió alrededor de las 6:30 horas, cuando Solach Ayelin caminaba por el bulevar Óscar Vélez con dirección al CBTis 97, donde tomaría sus clases.

Al llegar al cruce con la calle Manuel W. González, la adolescente intentó atravesar la vialidad, pero fue impactada por un vagón de la empresa Transportes Riga, por lo que salió proyectada varios metros.

Perla Juana, de 31 años, conductora del transporte, manifestó que no vio a tiempo a la estudiante cuando cruzaba la calle. Al tenerla demasiado cerca, intentó frenar para evitar el atropellamiento, pero no logró detener el vehículo antes de alcanzarla.

Personal paramédico de la Cruz Roja acudió al lugar para brindar atención prehospitalaria a la joven, quien presentó diversas lesiones. Tras su valoración, fue trasladada en condición estable al Hospital Universitario para recibir atención médica. Personal de Tránsito Municipal tomó conocimiento de los hechos y aseguró a la conductora del transporte de personal, quien quedó a disposición del Ministerio Público, autoridad que determinará su situación legal conforme avancen las investigaciones.