Atropellan a mujer de 64 años en calles de la Zona Centro; la impacta camioneta
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El accidente ocurrió cuando la víctima intentaba cruzar la calle y fue impactada por una camioneta
Una mujer de 64 años resultó lesionada luego de ser atropellada por el conductor de una camioneta, quien presuntamente tenía la luz verde del semáforo, mientras la víctima intentaba cruzar una calle de la Zona Centro de la ciudad.
El accidente ocurrió cuando Martín, de 61 años, circulaba a bordo de una camioneta Dodge por la calle Ignacio Allende y posteriormente giró hacia Manuel Pérez Treviño.
Al realizar la maniobra para incorporarse a dicha vialidad, el conductor impactó a Norma, quien cruzaba la calle al considerar que no se aproximaban vehículos, momento en que se registró el accidente.
Tras el impacto, la mujer cayó sobre el pavimento, por lo que algunos testigos solicitaron apoyo al sistema de emergencias 911. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al lugar para brindarle atención.
Luego de ser valorada por los socorristas, se determinó que no era necesario trasladarla en ambulancia a un hospital, por lo que permaneció en el sitio.
Elementos de Tránsito Municipal tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias correspondientes. Posteriormente, un familiar de la mujer y el conductor llegaron a un acuerdo en el lugar para resolver lo relacionado con el percance.