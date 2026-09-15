Atropellan a mujer en la colonia Saltillo 2000
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Autoridades se comunicaron con familiares de la afectada, pero nadie fue
Una mujer de 59 años resultó lesionada tras ser atropellada en calles de la colonia Saltillo 2000, donde sufrió una deformidad en una de sus rodillas.
Los hechos ocurrieron en el cruce de las calles Escuela Miguel López y Museo del Desierto, cuando Emma N. intentó cruzar la calle Museo del Desierto y, de acuerdo con los primeros reportes, el conductor de un taxi no se percató de su presencia y terminó por embestirla.
Debido a las lesiones que presentó, fue necesario solicitar el apoyo de una ambulancia de la Cruz Roja, cuyos paramédicos acudieron al lugar para brindarle atención y posteriormente trasladarla al área de urgencias de la institución.
Una vez que recibió atención médica, se realizaron llamadas telefónicas a sus familiares para solicitar su autorización y acompañamiento durante el traslado a un hospital. Sin embargo, uno de sus hijos señaló que no podría acudir y posteriormente terminó la llamada.
Ante esta situación, se determinó trasladar a la mujer al Hospital General, debido a que podría requerir una intervención quirúrgica y era necesario realizarle estudios para confirmar o descartar posibles fracturas.
Mientras tanto, el conductor del taxi, identificado como Juan Román N., fue asegurado por las autoridades y puesto a disposición del agente del Ministerio Público, quien determinará las responsabilidades correspondientes por el accidente.