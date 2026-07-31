Audi ‘vuela’ alto; promueve su marca en el Museo de las Aves (video)

La explanada del Museo de las Aves de México se convirtió en escenario para la exhibición de la línea de vehículos de alta gama de Audi, en una experiencia que conjugó diseño, innovación y sofisticación en uno de los espacios culturales más representativos de Saltillo.

La marca automotriz presentó algunos de sus modelos ante visitantes y asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las características y propuesta de una firma reconocida por su apuesta por la tecnología y el diseño.