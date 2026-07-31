Audi ‘vuela’ alto; promueve su marca en el Museo de las Aves (video)

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Saltillo
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    Audi ‘vuela’ alto; promueve su marca en el Museo de las Aves (video)
    La explanada del Museo de las Aves de México fue escenario para la exhibición de vehículos Audi de alta gama. CORTESÍA

La firma automotriz presentó una selección de modelos en la explanada del recinto, donde diseño y tecnología se encontraron con la cultura

La explanada del Museo de las Aves de México se convirtió en escenario para la exhibición de la línea de vehículos de alta gama de Audi, en una experiencia que conjugó diseño, innovación y sofisticación en uno de los espacios culturales más representativos de Saltillo.

La marca automotriz presentó algunos de sus modelos ante visitantes y asistentes, quienes tuvieron la oportunidad de conocer de cerca las características y propuesta de una firma reconocida por su apuesta por la tecnología y el diseño.

$!Diseño, tecnología y sofisticación se combinaron con el entorno del recinto cultural saltillense.
Diseño, tecnología y sofisticación se combinaron con el entorno del recinto cultural saltillense. CORTESÍA

DISEÑO Y TECNOLOGÍA FRENTE A UN ESCENARIO CULTURAL

La exhibición permitió trasladar la experiencia de Audi a un entorno distinto al habitual, utilizando la explanada del museo como punto de encuentro entre la propuesta automotriz y un espacio dedicado a la conservación y divulgación de la riqueza natural.

La presencia de los vehículos convirtió por unas horas el entorno del recinto en una muestra de diseño contemporáneo, con modelos que destacaron por sus líneas, acabados y tecnología.

La actividad ofreció a los asistentes una experiencia distinta, al reunir en un mismo espacio la propuesta de una marca de alta gama y el entorno cultural del Museo de las Aves de México.

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