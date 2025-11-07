Aumentan 20% las consultas por enfermedades respiratorias en Saltillo

Saltillo
/ 7 noviembre 2025
    Aumentan 20% las consultas por enfermedades respiratorias en Saltillo
    El frío ha provocado un repunte de enfermedades respiratorias en la población saltillense. FOTO: ESPECIAL

Salud Municipal aplica 4 mil vacunas gratuitas contra influenza; hasta ahora no hay defunciones, aunque prevén que podrían ocurrir en las próximas semanas

Con el descenso de las temperaturas, las enfermedades respiratorias comenzaron a repuntar en Saltillo. El director de Salud Pública Municipal, Rubén Uriel Rodríguez Lindsay, informó que los consultorios locales ya reportan un incremento en la atención por estos padecimientos, principalmente por cuadros de influenza.

“Ahorita lo que estamos esperando es un incremento en casos de influenza. De hecho, aquí en los consultorios ya ha habido más o menos un 20 % de aumento en las consultas por enfermedades respiratorias”, dijo.

Explicó que este virus suele ser más agresivo que una gripe común, pues provoca fiebre de hasta 40 grados, dolor de cuerpo y articulaciones, además del cuadro catarral. Hasta ahora, en los consultorios municipales se han detectado 45 casos, aunque las cifras estatales se darán a conocer en los próximos días.

“Hasta el momento no se han reportado defunciones, pero seguramente va a haber, sí, eso es un hecho”, agregó.

Además, comentó que el municipio mantiene activa la campaña de vacunación gratuita contra la influenza, con cuatro mil dosis disponibles en los consultorios municipales y brigadas en escuelas y dependencias, en coordinación con la Secretaría de Salud.

“Tenemos vacunas gratis para la población abierta, estamos yendo al Ayuntamiento y a planteles escolares porque queremos adelantarnos al incremento de casos”, afirmó.

Entre las medidas de prevención, pidió reforzar la higiene de manos y el uso de cubrebocas en espacios cerrados, especialmente entre personas con síntomas respiratorios, además de proteger a bebés y adultos mayores, considerados los grupos de mayor riesgo.

