Auto de aplicación provoca accidente, en Saltillo
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Las pasajeras resultaron con golpes leves y no ameritaron de traslado a un hospital
Madre e hija que viajaban como pasajeras a bordo de un vehículo de aplicación resultaron levemente lesionadas en un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes, frente a la glorieta del bulevar Venustiano Carranza.
La situación fue atendida por elementos de Tránsito Municipal, quienes señalaron como presunto responsable al conductor de un vehículo Honda color gris.
De acuerdo con el reporte, el Honda circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza, de norte a sur. Presuntamente, el conductor cambió sin precaución al carril izquierdo con la intención de retornar en la glorieta.
Al realizar la maniobra, le quitó el derecho de paso a un vehículo Nissan Sentra color guindo que circulaba por la misma vialidad. El automóvil afectado, que presta servicio de transporte mediante una aplicación, impactó con su parte frontal el costado posterior izquierdo del Honda.
Tras el choque, el Honda fue proyectado varios metros hasta terminar sobre el camellón central de la glorieta.