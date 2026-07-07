Auto de aplicación provoca accidente, en Saltillo

Madre e hija que viajaban como pasajeras a bordo de un vehículo de aplicación resultaron levemente lesionadas en un accidente vial ocurrido la tarde de este lunes, frente a la glorieta del bulevar Venustiano Carranza.

La situación fue atendida por elementos de Tránsito Municipal, quienes señalaron como presunto responsable al conductor de un vehículo Honda color gris.

De acuerdo con el reporte, el Honda circulaba sobre el bulevar Venustiano Carranza, de norte a sur. Presuntamente, el conductor cambió sin precaución al carril izquierdo con la intención de retornar en la glorieta.