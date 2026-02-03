Auto se impacta contra muro de escuela, en Saltillo

+ Seguir en Seguir en Google
Saltillo
/ 3 febrero 2026
    Auto se impacta contra muro de escuela, en Saltillo
    El auto terminó con severos daños en la carrocería.
    Auto se impacta contra muro de escuela, en Saltillo
    Auto se impacta contra muro de escuela, en Saltillo

No hubo heridos, solo daños considerables en la barda de la escuela que tendrá que ser demolida

Contra la barda perimetral de una escuela primaria se impactó un automóvil compacto durante la tarde del martes.

No se reportaron personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales tanto en el vehículo como en la escuela primaria María de Jesús Cabello, ubicada en el cruce de Abasolo y María Flores Leza, en la zona centro.

Se trata de un Nissan Tsuru que su propietario dejó estacionado y, presuntamente, se le botó el freno de mano. El vehículo avanzó sin control en dirección norte por una pendiente descendente, lo que provocó que subiera a la banqueta derecha.

TE PUEDE INTERESAR: Choque entre tráiler y vehículo paraliza el periférico de Saltillo

Finalmente, se estrelló contra la barda de la escuela, donde abrió un boquete considerable y generó el riesgo de que la estructura se desplome. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, por lo que elementos de Tránsito Municipal esperaron el arribo de la aseguradora del automóvil para la evaluación de los daños. Los directivos del plantel solicitaron únicamente la reparación inmediata de la pared que colinda con el patio escolar.

Google News

Sigue a Vanguardia en Google News.

Noticias de Vanguardia en WhatsApp.

Temas


Seguridad
Última hora Saltillo

NUESTRO CONTENIDO PREMIUM
Verónica Martínez, diputada federal del PRI, durante una reunión legislativa.

PRI anticipa falta de votos para reforma electoral del oficialismo
Operadores del transporte público reciben capacitación en protocolos de atención ante situaciones de violencia.

Capacitan a transportistas para atender casos de violencia en Torreón
El campamento se mantiene con solidaridad ciudadana y sin apoyos oficiales directos.

A siete días del plantón, extrabajadores de AHMSA se sostienen con colectas ciudadanas
El desarrollo se ubicará sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en un terreno actualmente baldío.

Saltillo: por arranque de construcción de Parque Norte en marzo, mantiene empresa diálogo con vecinos
Con los vuelos a CDMX y Monterrey, la terminal saltillense recuperó la actividad, luego de varios años frenada tras la pandemia.

Oficial: vuelos diarios de Saltillo a Guadalajara, y jueves y domingo a Cancún
Senado morenista

Senado morenista
Caso Epstein: El juicio semifinal

Caso Epstein: El juicio semifinal
true

Adán Augusto hará bien... pero muy lejos de México