Auto se impacta contra muro de escuela, en Saltillo

Contra la barda perimetral de una escuela primaria se impactó un automóvil compacto durante la tarde del martes.

No se reportaron personas lesionadas, aunque sí cuantiosos daños materiales tanto en el vehículo como en la escuela primaria María de Jesús Cabello, ubicada en el cruce de Abasolo y María Flores Leza, en la zona centro.

Se trata de un Nissan Tsuru que su propietario dejó estacionado y, presuntamente, se le botó el freno de mano. El vehículo avanzó sin control en dirección norte por una pendiente descendente, lo que provocó que subiera a la banqueta derecha.

TE PUEDE INTERESAR: Choque entre tráiler y vehículo paraliza el periférico de Saltillo

Finalmente, se estrelló contra la barda de la escuela, donde abrió un boquete considerable y generó el riesgo de que la estructura se desplome. Afortunadamente no hubo personas lesionadas, por lo que elementos de Tránsito Municipal esperaron el arribo de la aseguradora del automóvil para la evaluación de los daños. Los directivos del plantel solicitaron únicamente la reparación inmediata de la pared que colinda con el patio escolar.